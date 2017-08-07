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Звездопад в августе: когда украинцы смогут его наблюдать


Звездопад в августе: когда украинцы смогут его наблюдать

В августе украинцев ожидает незабываемая ночь и увлекательное зрелище. На нашу планету выпадет метеорный дождь Персеиды. Это астрономическое явление произойдет в ночь на 13 августа, передает Joinfo.ua.


Максимум активности метеорного потока


Максимум активности метеорного потока Персеиды можно будет наблюдать в небе Украины уже в ночь на 13 августа. По прогнозам астрономов, ожидается до 10-20 метеоров в час.


Как советует наш журналист Амалия Червинчук, искать метеоры надо в северо-восточной части неба, высоко над горизонтом, южнее созвездия Кассиопея.


Болиды-метеоры в небе Украины


Возможно, в 2017 году астрономическим наблюдениям может помешать свет Луны. Но самые яркие метеоры, которые характерны для потока Персеиды, разглядеть все же удастся.


Также можно будет увидеть наиболее яркие и крупные метеоры – болиды, которые «горят» при столкновении с атмосферой Земли.


Напомним, что уже в ночь на вторник, с 7 на 8 августа в Украине, при условии благоприятной погоды, можно будет наблюдать интересное астрономическое явление - частичное теневое лунное затмение.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263706-news.html
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