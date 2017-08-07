Звездопад в августе: когда украинцы смогут его наблюдать

В августе украинцев ожидает незабываемая ночь и увлекательное зрелище. На нашу планету выпадет метеорный дождь Персеиды. Это астрономическое явление произойдет в ночь на 13 августа, передает Joinfo.ua.
Максимум активности метеорного потока Персеиды можно будет наблюдать в небе Украины уже в ночь на 13 августа. По прогнозам астрономов, ожидается до 10-20 метеоров в час.
Как советует наш журналист Амалия Червинчук, искать метеоры надо в северо-восточной части неба, высоко над горизонтом, южнее созвездия Кассиопея.
Возможно, в 2017 году астрономическим наблюдениям может помешать свет Луны. Но самые яркие метеоры, которые характерны для потока Персеиды, разглядеть все же удастся.
Также можно будет увидеть наиболее яркие и крупные метеоры – болиды, которые «горят» при столкновении с атмосферой Земли.
Напомним, что уже в ночь на вторник, с 7 на 8 августа в Украине, при условии благоприятной погоды, можно будет наблюдать интересное астрономическое явление - частичное теневое лунное затмение.