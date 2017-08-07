Новости Украины сегодня, 07.08.2017: обзор свежих событий, новости Украины и мира за последний час, 7 августа





Самые последние новости Украины, которые уместно освятить сегодня, 7 августа 2017 года, информируют о множестве событий. В частности, в наибольшей степени выделяются следующие: Саакашвили пообещал вернуться на Украину легально. Порошенко пообещал повысить выплаты участникам конфликта в Донбассе. Киев пытается задушить российское телевидение.Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший лицом без гражданства, категорически отверг вариант незаконного пересечения украинской границы Политик в очередной раз пообещал вернуться на Украину, подчеркнув, что сделает это исключительно легальным путем.«Я изучаю законодательную базу и отправлюсь туда, когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев. Я хочу, чтобы Украина была европейской державой. И я хочу быть частью этого процесса», - пояснил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.Он сообщил, что 7 августа уедет из Польши,куда прибыл 4 августа для участия в мероприятиях, посвящённых 73-й годовщине Варшавского восстания, и отправится в путешествие по Европе, не уточнив, куда именно. «Я не всегда путешествую с комфортом, но поездка в багажнике не относится к числу любимых мной способов путешествовать», - сказал Саакашвили.В результате подписания президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в 2015 году и его украинским коллегой Петром Порошенко 26 июля указов о лишении Саакашвили гражданства одиозный политик стал апатридом.Новость об аннулировании украинского паспорта застала политика в США, куда он приехал навестить родственников. Отсутствие действительных паспортов осложнило выезд Саакашвили из Штатов, неизвестно, как ему удалось добраться до Польши.Если раньше от экстрадиции в Грузию, где на него открыто несколько уголовных дел, его спасал статус гражданина Украины, то сейчас Тбилиси получил полное право требовать передачи бывшего президента.Украинский президент Петр Порошенко пообещал повысить выплаты военным, которые участвуют в вооруженном конфликте в Донбассе, об этом он сообщил в своем микроблоге TwitterДенежное довольствие украинских военнослужащих определенных родов войск будет увеличено, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Также в микроблоге Twitter он отметил, что повысится уровень доплат для силовиков, которые участвуюn в конфликте в Донбассе.Напомним, что 5 августа Украина отметила День Воздушных сил, в связи с чем украинский лидер сел за штурвал МиГ-29, чтобы встретиться с военнослужащими на аэродроме в Винницкой области. Петр Порошенко заявил, что именно от Воздушных сил зависит мирное небо Украины.Примечательно, что пользователи интернета в большинстве своем высмеяли полет Порошенко на истребители.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собрался блокировать российские теле- и радиоканалы в Донбассе. Киев уже тестирует предназначенные для этого устройства.По словам Турчинова, Украина располагает техническими возможностями, чтобы оставить Донбасс без российского телевидения и радиовещания. Глушилки Киев собрался расставить вдоль всей линии разграничения, заявил Турчинов в подконтрольном Украине Покровске, бывшем Красноармейске Донецкой области."В Покровске создана первая опытная установка. Сейчас мы проверили ее работу - работает очень качественно", - пояснил Турчинов. Он пообещал, что уже через несколько месяцев подобные устройства будут установлены вдоль всей линии разграничения.Прибор, названный комплексной системой информационного противодействия, не только блокирует российские и пророссийские каналы, но и усиливает украинские.На Украине - во всяком случае, на территориях, подконтрольных Киеву - давно действует запрет на вещание российских телеканалов. Жители Незалежной не имеют права смотреть Первый, Россию 24, Звезду, Рен-ТВ и другие опасные для украинского суверенитета телевизионные каналы. К слову, по киевскому пути в информационном смысле движется и ничему не научившаяся на украинском примере Молдавия: там тоже всерьез начали обсуждать необходимость запрета российского вещания.

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