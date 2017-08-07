Новости Украины сегодня, 07.08.2017: обзор свежих событий, новости Украины и мира за последний час, 7 августа

Самые последние новости Украины, которые уместно освятить сегодня, 7 августа 2017 года, информируют о множестве событий. В частности, в наибольшей степени выделяются следующие: Саакашвили пообещал вернуться на Украину легально. Порошенко пообещал повысить выплаты участникам конфликта в Донбассе. Киев пытается задушить российское телевидение.Свежие новости Украины сегодня, 07.08.2017: Саакашвили намерен легально вернуться в страну
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший лицом без гражданства, категорически отверг вариант незаконного пересечения украинской границы Политик в очередной раз пообещал вернуться на Украину, подчеркнув, что сделает это исключительно легальным путем.
«Я изучаю законодательную базу и отправлюсь туда, когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев. Я хочу, чтобы Украина была европейской державой. И я хочу быть частью этого процесса», - пояснил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Он сообщил, что 7 августа уедет из Польши,куда прибыл 4 августа для участия в мероприятиях, посвящённых 73-й годовщине Варшавского восстания, и отправится в путешествие по Европе, не уточнив, куда именно. «Я не всегда путешествую с комфортом, но поездка в багажнике не относится к числу любимых мной способов путешествовать», - сказал Саакашвили.
В результате подписания президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в 2015 году и его украинским коллегой Петром Порошенко 26 июля указов о лишении Саакашвили гражданства одиозный политик стал апатридом.
Новость об аннулировании украинского паспорта застала политика в США, куда он приехал навестить родственников. Отсутствие действительных паспортов осложнило выезд Саакашвили из Штатов, неизвестно, как ему удалось добраться до Польши.
Если раньше от экстрадиции в Грузию, где на него открыто несколько уголовных дел, его спасал статус гражданина Украины, то сейчас Тбилиси получил полное право требовать передачи бывшего президента.Последние новости Украины сегодня, 7 августа: Порошенко повысит зарплаты участникам конфликта в Донбассе
Украинский президент Петр Порошенко пообещал повысить выплаты военным, которые участвуют в вооруженном конфликте в Донбассе, об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter
Денежное довольствие украинских военнослужащих определенных родов войск будет увеличено, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Также в микроблоге Twitter он отметил, что повысится уровень доплат для силовиков, которые участвуюn в конфликте в Донбассе.
Напомним, что 5 августа Украина отметила День Воздушных сил, в связи с чем украинский лидер сел за штурвал МиГ-29, чтобы встретиться с военнослужащими на аэродроме в Винницкой области. Петр Порошенко заявил, что именно от Воздушных сил зависит мирное небо Украины.
Примечательно, что пользователи интернета в большинстве своем высмеяли полет Порошенко на истребители.Новости Украины за последний час: Киев пытается задушить российское ТВ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собрался блокировать российские теле- и радиоканалы в Донбассе. Киев уже тестирует предназначенные для этого устройства.
По словам Турчинова, Украина располагает техническими возможностями, чтобы оставить Донбасс без российского телевидения и радиовещания. Глушилки Киев собрался расставить вдоль всей линии разграничения, заявил Турчинов в подконтрольном Украине Покровске, бывшем Красноармейске Донецкой области.
"В Покровске создана первая опытная установка. Сейчас мы проверили ее работу - работает очень качественно", - пояснил Турчинов. Он пообещал, что уже через несколько месяцев подобные устройства будут установлены вдоль всей линии разграничения.Прибор, названный комплексной системой информационного противодействия, не только блокирует российские и пророссийские каналы, но и усиливает украинские.
На Украине - во всяком случае, на территориях, подконтрольных Киеву - давно действует запрет на вещание российских телеканалов. Жители Незалежной не имеют права смотреть Первый, Россию 24, Звезду, Рен-ТВ и другие опасные для украинского суверенитета телевизионные каналы. К слову, по киевскому пути в информационном смысле движется и ничему не научившаяся на украинском примере Молдавия: там тоже всерьез начали обсуждать необходимость запрета российского вещания.
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