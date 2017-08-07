Шарлотка с яблоками: рецепт вкусный и простой





Ингредиенты:

Как готовить:

Как приготовить вкусную шарлотку с яблоками? Этот вопрос рано или поздно задаст каждая уважающая себя хозяйка. Ведь данное блюдо является универсальным и будет уместно не только на праздничном столе, но еще и в будние дни.Традиционно в рецепт шарлотки входят яблоки. Самым лучшим сортом яблок для шарлотки по праву считается антоновка. Невероятно ароматные, с ярко выраженной кислинкой, антоновские яблоки великолепно оттеняют и дополняют вкус сладкого бисквита.Шарлотка с яблоками - прекрасный рецепт, как для начинающих поваров, так и для тех, кто по какой-то причине не располагает временем. Этот пирог быстро готовится и всегда получается вкусным и нежным.– 120 г сливочного масла– 3-4 яблока– 2 яйца– 1,5 стакана муки– по 1 стакану кефира и сахара– 1 ч.л. соды/разрыхлителя для тестаРазмягченное масло перемешать с сахаром, вбить яйца, тщательно перемешать. Влить в смесь нехолодный кефир, перемешать до однородности, всыпать просеянную муку, перемешанную с разрыхлителем, замесить тесто - оно должно получиться немного погуще, чем на оладьи.Промыть, очистить и нарезать крупным кубиком яблоки. Форму для шарлотки смазать сливочным маслом, влить часть теста, уложить яблоки, залить сверху оставшимся тестом.Поставить шарлотку в духовку, нагретую до 180 градусов, выпекать 40-45мин.Когда пирог будет готов, духовку выключить, открыть дверцу и дать шарлотке немного остыть, затем перевернуть из формы на блюдо, посыпать сахарной пудрой и корицей, подать к столу.

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