Запеканка творожная для дома: рецепт простой запеканки из творога

Рецепт «Запеканка творожная» во многих семьях передается по наследству. Это традиционное семейное блюдо способно собрать всю семью за обеденным столом и доставить удовольствие самым взыскательным гурманам.
Рецепт «Запеканка творожная» относится к самым простым в исполнении, так что если даже вы впервые попали на кухню, с помощью нашей инструкции вы легко справитесь с задачей.
Представляем вашему вниманию рецепт простой творожной запеканки для дома.Потребуется:
• полкило творога (если вы следите за фигурой, есть специальные рекомендации доктора, возьмите продукт с пониженным содержанием жира или обезжиренный);
• пара яиц;
• пакетик ванильного сахара;
• 50 гр манки;
• 50 гр сливочного масла;
• 100 гр сахара;
• 50 мл молока.Приготовление:
Для начала разогрейте духовку до 200 градусов;
При помощи миксера или блендера перемешайте все ингредиенты;
Форму смажьте маслом, припорошите манкой или мукой;
Поместить в духовку на 50 минут;
Остудить, извлечь из формы;
Можно посыпать сахарной пудрой, украсить свежими или консервированными фруктами и т.п.
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