Запеканка творожная для дома: рецепт простой запеканки из творога





Рецепт «Запеканка творожная» во многих семьях передается по наследству. Это традиционное семейное блюдо способно собрать всю семью за обеденным столом и доставить удовольствие самым взыскательным гурманам.Рецепт «Запеканка творожная» относится к самым простым в исполнении, так что если даже вы впервые попали на кухню, с помощью нашей инструкции вы легко справитесь с задачей.Представляем вашему вниманию рецепт простой творожной запеканки для дома.• полкило творога (если вы следите за фигурой, есть специальные рекомендации доктора, возьмите продукт с пониженным содержанием жира или обезжиренный);• пара яиц;• пакетик ванильного сахара;• 50 гр манки;• 50 гр сливочного масла;• 100 гр сахара;• 50 мл молока.Для начала разогрейте духовку до 200 градусов;При помощи миксера или блендера перемешайте все ингредиенты;Форму смажьте маслом, припорошите манкой или мукой;Поместить в духовку на 50 минут;Остудить, извлечь из формы;Можно посыпать сахарной пудрой, украсить свежими или консервированными фруктами и т.п.

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