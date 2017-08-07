Повышение с 1 августа пенсии для работающих пенсионеров: было или нет, на сколько прошла индексация





Работающие пенсионеры, которые в нашей стране представляют из себя внушительную категорию граждан, продолжают проявлять неподдельный интерес к вопросу о том, состоялось ли повышение их пенсий с 1 августа 2017 года. На текущий момент на этот вопрос можно ответить утвердительно: да, индексация прошла.В Пенсионном фонде раскрыли основные детали прошедшего повышения, заметив, что в отличии от стандартной процедуры индексации августовское повышение носит сугубо индивидуальный характер. Таким образом, нельзя с уверенностью говорить о размере прибавки."Прибавка к пенсии производится автоматически и носит сугубо индивидуальный характер. Она зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Законом определена максимальная величина баллов, которая учитывается при беззаявительном перерасчете страховой пенсии - не более трех пенсионных баллов, то есть в денежном эквиваленте сумма прибавки к пенсии не может составлять более 235,74 рублей", - поведали сотрудники Пенсионного фонда.Следует прояснить, что на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году начисляли страховые взносы.Неработающим пенсионерам пенсию в этом году уже проиндексировали с 1 февраля 2017 года, увеличив ее на 5,6%. Следующее повышение пенсий и социальных пособий, как рассказали в Минтруда, грядет 1 февраля 2018 года и будет соответствовать уровню инфляции за 2017 год. Кроме того, вероятно, пенсионеров ждут еще и разовые выплаты, возможно, приуроченные к выборам.

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