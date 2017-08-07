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Сервис Puzzle English поможет тренировать навыки правописания и переводов

На puzzle-english.com появился новый тренажер для переводов и изучения правописания английского языка.

Методист Puzzle English: «Транслейты учат анализировать английские структуры и наглядно познавать английский в сравнении с русским. Регулярные занятия стимулируют человека использовать в английском именно те конструкции, которые звучат естественно для английского, а не которые привычны учащемуся в русском».

Сервису дали название Траслейты (от англ. translate — переводить). Это короткие истории и анекдоты на русском языке, которые пользователь переводит на английский.

Перевод осуществляется по одному предложению, ошибки выделяются красным цветом. Пользователь может исправить ошибки сразу или посмотреть верный вариант перевода. У каждого предложения есть кнопки «Считаю свой перевод правильным» и «Обсудить фразу».

Транслейты быстро завоевали любовь пользователей: сервис в первый месяц начали активно использовать 20 процентов входящего трафика при посещаемости сайта в 2,4 миллиона в месяц.

Справка:
Puzzle English — онлайн-ресурс для изучения английского языка, основанный в 2014 году бывшим программистом Яндекса Александром Антоновым. На Puzzle English зарегистрировано 4 миллиона пользователей, сервисы сайта доступны в четырех мобильных приложениях.

Контакты:
Анастасия Косенко
+7 (905) 723-00-78
[email protected]


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263659-news.html
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