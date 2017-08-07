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Гисметео Украина: погода на 7 августа – прохлада и ливни


Гисметео Украина: погода на 7 августа – прохлада и ливни

Согласно прогнозу гисметео Украина, погода 7 августа внезапно и резко изменится с жаркой на холодную. Произойдет это в основном в западных и северных областях, передает Joinfo.ua со ссылкой на Укргидрометцентр.


Запад


На западе страны ожидается температура 18…24 градусов тепла днем, 12…15 тепла ночью. Ожидается проливной дождь и даже град.


Север


На севере Украины ожидается температура днем 22...28 градусов тепла, и 15…18 градусов тепла ночью. Ожидаются ливни, грозы и град.


Юг


В южных областях жара еще сохранит свои позиции. Так, днем тут ожидается температура +32...+38 градусов тепла, ночью – 25…28 градусов. Дождей не предвидится.


Восток


В восточных областях Украины 7 августа ожидается температура днем 31…37 градусов тепла, ночью – 25…28 градусов.


Центр


В центральных областях Украины синоптики прогнозируют температуру днем 26…33 градуса тепла, дожди с грозами также здесь следует ожидать. Ночью температура – 18…24 градуса тепла.


Киев



Гисметео Украина: погода на 7 августа – прохлада и ливни

Погода в столице Украины 7 августа будет с дождями и грозами, а температура воздуха составит 23...25 градусов тепла днем, и 16…20 градусов тепла ночью.


Журналист ДжоИнфоМедиа Амалия Червинчук напоминает о том, что синоптики ранее предупреждали: в Украину прийдет 37-градусная жара.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263613-news.html
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