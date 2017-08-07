Авторизация
 
  • 08:20 – 17-летняя красноярка представит Россию на международном конкурсе красоты 
  • 08:20 – В Уфе два дня не будет холодной воды в Кировском районе 
  • 08:20 – В Приморье пропавший мужчина обнаружен убитым 
  • 08:19 – В Уфе женщина «выгуливала» компьютерный монитор 


Народные приметы: 7 августа


Народные приметы: 7 августа

Сегодня чтят память матери Девы Марии - Анны, которую также называют и Богопроматерь. Эта женщина долгое время не могла родить ребенка. Но случилось чудо, Иокиму, мужу Анны, явился ангел, который и предсказал рождение девочки. Так и случилось, у них 21 сентября родилась дочь, которую назвали по просьбе того же Ангела – Марией, передает Joinfo.ua..


В народе Анну считали зимоуказательницей, так как по этому дню судили о том, какой будет зима:


«Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря».


Наблюдали и за муравьями: если насекомые приступали к увеличению муравейников, значит, люди ожидали холодную зиму.


На Анну начинал поспевать картофель. Люди всегда ценили этот овощ, из него готовили многочисленные и довольно разнообразные блюда. Помимо традиционной жареной и вареной картошки, они готовили оладьи, ватрушки, фаршировали и лепили из него котлеты.


Следите за календарем народных примет и традиций наших предков. Почитайте и уважайте мудрый народ.


Именинники 7 августа: Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай.



Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263612-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%