Народные приметы: 7 августа





Сегодня чтят память матери Девы Марии - Анны, которую также называют и Богопроматерь. Эта женщина долгое время не могла родить ребенка. Но случилось чудо, Иокиму, мужу Анны, явился ангел, который и предсказал рождение девочки. Так и случилось, у них 21 сентября родилась дочь, которую назвали по просьбе того же Ангела – Марией, передает Joinfo.ua..

В народе Анну считали зимоуказательницей, так как по этому дню судили о том, какой будет зима:

«Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря».

Наблюдали и за муравьями: если насекомые приступали к увеличению муравейников, значит, люди ожидали холодную зиму.



На Анну начинал поспевать картофель. Люди всегда ценили этот овощ, из него готовили многочисленные и довольно разнообразные блюда. Помимо традиционной жареной и вареной картошки, они готовили оладьи, ватрушки, фаршировали и лепили из него котлеты.

Следите за календарем народных примет и традиций наших предков. Почитайте и уважайте мудрый народ.

Именинники 7 августа: Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263612-news.html