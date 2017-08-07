7 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: началось кругосветное путешествие парусных шлюпов «Надежда» и «Нева», Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.
1803 - Началось кругосветное путешествие парусных шлюпов «Надежда» и «Нева»
1870 - Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас…»
1947 - родилась София Ротару - эстрадная певица, Народная артистка СССР, Украины, Молдавии
1960 - родился Дэвид Духовны - американский киноактер, режиссер и сценарист
1975 - родилась Шарлиз Терон - американская актриса и модель, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус»
1987 - Американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию
2005 - скончался Михаил Евдокимов - артист эстрады, актер, государственный деятель
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