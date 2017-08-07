Когда откроют Египет для туристов 2017: свежие новости о возобновлении полетов из России





Российские туристы с нетерпением ожидают восстановления авиационного сообщения между РФ и Египтом. Ведь для многих из них на горизонте не видится альтернативы египетскому направлению. Как не сложно догадаться, оно привлекает отечественных туристов не только своей дешевизной, но еще и качественным сервисом, найти замену которому очень не просто.Несмотря на все желание двух стран прийти к соглашению об отмене запрета на авиасообщение - на практике пока не видно публичных шагов, которые могли бы очертить конкретные временные отрезки для реализации этого момента. Более того, ответственные за данное направление министерства и ведомства - попросту отмалчиваются, когда вопрос касается их персональных обязанностей.Безусловно, в подобных условиях вполне понимается озабоченность туристов из РФ, которая граничит с нервозностью. Ведь люди не могут толком распланировать свой отдых, что особенно актуально летом, когда у наших сограждан - сезон отпусков.Свежие данные по этой злободневной теме свидетельствуют о том, что в Египет несколько дней назад прибыли российские специалисты. Им предстоит в очередной раз проверить местные воздушные гавани.Что касается сроков восстановления авиасообщения между двумя странами, то по этому поводу фигурирует осень 2017 года. Впрочем, говорить об этом в однозначном стиле - совершенно не приходится. Исключать такой вариант, что в текущем году российские туристы не вернутся на курорты Египта, также нельзя.Напомним в заключении о том, что авиасообщение с Египтом Россия прервала в ноябре 2015 года, после теракта в небе над Синаем, в котором погибли 224 российских туриста, летевшими из Шарм-Эль-Шейха в Петербург. Вскоре правоохранительные органы выяснили, что причиной трагедии послужил террористический акт. Это происшествие вынудило российские власти потребовать от египтян внедрения новейших систем безопасности в своих воздушных гаванях.

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