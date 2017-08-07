“Пешком вдоль Волги”, 86 день: Архитектура и достопримечательности Казани





Анна живет в Челябинске, но с Казанью ее связывает много хороших воспоминаний. Расссказав свою истории, она начала для Дмитрия индивидуальную экскурсию по Кремлю и мечети Кул-Шариф. После посещения смотровой площадки новые знакомые разошлись каждый по своим делам. Блогер еще побродил по пешеходной улице Баумана, зашел в кафе «Чак-Чак», где отведал сочной баранины, и отправился в хостел.Напомним, вчера Нижегородский посетил Храм всех религий.

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