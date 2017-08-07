Новости Сирии сегодня, 07.08.2017: карта боевых действий, ситуация сейчас, свежие новости Сирии сегодня, 7 августа 2017





Обзор последних событий в Сирии, актуальных на сегодняшний день, 7 августа 2017 года, указывает на продолжающиеся боевые действия на львиной части территории страны. Террористические группировки, постоянно орудующие в Сирии, совершенно не готовы складывать оружие и присоединяться к хрупкому перемирию. По этой причине трудно предсказать будущее страны.Карла дель Понте сообщила о намерении уйти из комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии из-за ее неэффективности.«У нас нет никакого успеха. Я больше не могу состоять в комиссии, которая просто ничего не делает», - заявила дель Понте.По ее словам, независимая международная комиссия ООН не достигла «абсолютно никакого успеха» и последние пять лет «упиралась в стену». Сирию дель Понте назвала странной без будущего, а все участвующие в сирийском конфликте стороны «плохими». Заявление об уходе она пообещала передать в ближайшие дни.Напомним, ранее сообщалось о том, что МИД Сирии в очередной раз обратился к ООН, обвинив возглавляемую США международную комиссию в нанесении авиаударов, в результате которых погибли мирные жители.В коммуне Вальи-Сотто прошла церемония открытия памятника Герою России Александру Прохоренко, который погиб в 2016 году в Сирии. Об этом журналистам сообщил глава итальянского города Марио Пулья.«Двухметровая статуя изображает Прохоренко в каске и с автоматом, всматривающегося в небо в ожидании своих самолетов, которые должны нанести авиаудар по его позиции», - заметил он.Напомним, старший лейтенант Александр Прохоренко героически погиб во время стычки с террористами в сирийской провинции Хомс.Накануне с раннего утра населенный пункт подвергся мощнейшей бомбардировке, как с воздуха самолетами ВКС РФ и ВВС САР, так и наземной артиллерией.Значительную роль в конечном успехе сыграло то, что были захвачены горы Тантур, расположенные к западу от города. Овладев этими высотами, сирийские бойцы сумели подавить огнем противника и заставить покинуть заранее подготовленные, хорошо укрепленные позиции.В отличие от предыдущих попыток штурма, которые заканчивались неудачно, либо с небольшими территориальными приобретениями, на этот раз командование решило сперва взять город в клещи, учитывая то, что у боевиков было банально недостаточно сил дабы помешать этому.Окружив населенный пункт с трех сторон, сирийская армия предприняла новую попытку выбить террористов и на этот раз все получилось, как нельзя лучше. Боевики, находясь под сильным артиллерийским огнем, при этом атакуемые с трех направлений начали паниковать, и оставляя свои позиции бежать на север.Однако, здесь их ждала засада. Командование ВС САР, предвидя возможные варианты развития ситуации, приказало занять небольшой участок дороги на Дейр-эз-Зор, вынудив террористов передвигаться по пустыне.Даже находясь среди раскаленного песка и камней под жарким солнцем, боевики не могли чувствовать себя в безопасности, так как постоянно подвергались атакам российской авиации.Напомним, ас-Сухна был последним крупным оплотом ИГ на пути правительственных сил к Дейр-эз-Зору. Однако, стоит заметить, что навряд-ли сирийская армия пойдет напрямую к столице провинции, вероятнее всего, командование переключит свое внимание на города Маадан в юго-восточной Ракке и Акербат, расположенный на востоке провинции Хама.Террористы запрещенного в России формирования «Исламское государство» уничтожили танк сирийских правительственных войск на подступах к городу Эс-Сухна провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.Отмечается, что террористы продолжают наступление. Идут бои, - отмечается в сообщении.Информационное крыло «Исламского государства» агентство «аль-Амак» опубликовало серию фотографий, на которых члены «Халифата» в провинции Дейр-эз-Зор публично расправляются с людьми, нарушившими законы шариата.За происходящим на площади добровольно наблюдала огромная толпа, включая маленьких детей, которую принудительно отодвинули на некоторое расстояние от места средневековых казней.Далее в программе «общественных развлечений» палачи ИГ отрезали человеку руку за кражу, а также сбросили с крыши высотного дома парня, предварительно обвинив его в гомосексуальной ориентации.Отметим, такими дикими расправами джихадисты пытаются удержать население от бунтов и проправительственных акций, так как к людям просачивается информация, что сирийская армия ведет успешное наступление на востоке страны, подбираясь все ближе к Дейр-эз-Зору.

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