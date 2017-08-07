Гороскоп на сегодня, 7 августа 2017, для всех знаков Зодиака





Гороскоп на сегодняшний день на основе "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующем: Водолеи сегодня погрузятся в хаос, который не позволит сосредоточиться на важных делах. Весам не стоит проявлять неискренность в отношениях с любимым человеком. Львам же следует пересмотреть свои взгляды на обозримое будущее, чтобы не наделать ошибок.Сегодняшний день следует посвятить организации пространства вокруг себя. Вместе с этим звезды не рекомендуют обсуждать с окружающими проблемы.Звезды предсказывают Тельцу немало расходов, но финансовое положение все равно останется стабильным. Вы можете позволить себе покупки, развлечения и подарки для близких людей.Удачными в это время будут командировки, решение сложных вопросов с властями, представителями закона, а также новые начинания. Вы способны очень быстро думать и моментально принимать решения.Вы поставите перед собой вполне достижимые цели. Но вот способы реализации можете выбрать не самые лучшие. В результате возникнут различного рода трудности.Льву необходимо пересмотреть свои взгляды на будущее, чтобы не наделать ошибок. Вас окружают хорошие люди, но некоторые из них используют Льва в своих целях.Вы можете столкнуться с необходимостью манипулировать «подводными течениями» реальности, находить выходы из затруднительных обстоятельств.Сейчас нельзя проявлять неискренность в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь не совершать поступки, о которых вам неудобно было бы рассказать.Звезды предсказывают Скорпиону трудности в достижении целей, но не фатальные. Главное, в любой ситуации оставайтесь оптимистом.В это время возможны просчеты, ошибки, разочарования и прочие неприятности, последствия которых придется устранять в течение продолжительного времени.Этот день благоприятен как для сердечных дел, так и для творчества. Вы сможете проявить себя незаурядной личностью и снискать одобрение окружающих.Водолея ждет настоящий хаос, который не позволит сосредоточиться на важных делах. Зато в конце дня начальство похвалит вас за прошлую работу и выпишет премию.Проявятся тонкость и эмоциональность натуры Рыб. Они будут способны переживать не только свои, но и чужие проблемы, пропускать их через свое сердце, будут готовы в любую минуту прийти на помощь.

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