Какой сегодня праздник: 7 августа отмечается несколько праздников в России, какой праздник по церковному календарю сегодня





Вопрос о том, какой сегодня отмечается праздник, продолжает оставаться в поле зрения многих россиян. Люди попросту не хотят упускать из виду какие-либо важные профессиональные или же государственные праздники.Сегодняшний день, 7 августа, насыщен в плане праздничных поводов. В частности, на него приходится следующий праздник: День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. Церковный календарь повествует о следующем празднике: Успение праведной Анны, матери Богородицы. А ежели опираться на народные праздники, то сегодня чествуют святую Анну.Безопасность главы государства и членов Правительства имеет огромное значение для сохранения мирного положения. Если раньше информацию достаточно было зашифровать простым способом, то сегодня требуется новейшее оборудование. Создание необходимых условий для телефонных переговоров, защита государственных сведений, противостояние технической разведке других стран, обеспечение первых лиц держав новыми средствами коммуникации и техникой - это и многое другое является задачами специалистов самой закрытой госструктуры - Спецсвязи России. Тем, кто обеспечивает информационную безопасность, посвящен профессиональный праздник.Начиная с 2004 года, День специальной связи и информации Федеральной службы охраны России празднуется ежегодно 7 августа. В 2017 году событие отмечается 14-й раз.В День спецсвязи ФСО России поздравления принимают все специалисты данной службы.С 1928 года ВЧ-связь (правительственная и военная) находилась в ведении органов государственной безопасности. В 1991 году было организовано Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ). 1992 год ознаменовался выделением системы президентской связи, и весь личный состав с техникой были переданы в Главное управление охраны РФ (ГУО РФ).С 1 июля 2003 г. ФАПСИ перестала существовать. При Федеральной службе охраны было создано новое подразделение - Спецсвязь России. С 7 августа 2004 года оно вошло в состав ФСО страны. Именно эта дата и стала профессиональным праздником специалистов Спецсвязи РФ.Помимо безопасного и надежного обеспечения каналов коммуникации, сотрудники Службы специальной связи и информации при ФСО Российской Федерации должны защищать сведения, которые составляют государственную тайну, развивать международную специальную связь, снабжать первых лиц государства техническими средствами не только в мирное, но и в военное время, вести специальную документацию и т.д.Некоторые автомобили ФСО в Московском регионе имеют в номерных знаках одинаковые буквы (Е - КХ). Остановить машину Федеральной службы охраны с включенной сиреной и маячком не имеет права даже инспектор ГИБДД. При выявлении нарушения правил движения он может составить рапорт на имя начальника.В бюджете России заложены одинаковые расходы на армию и ФСО.Аналогичное сокращенное наименование имеет также Федерация спортивного ориентирования, чем она и пользуется в период проведения неофициальных стартов. Размещенная аббревиатура «Учения ФСО» на контрольных пунктах в лесу пресекает кражу оборудования.Праведная Анна, мать Богородицы, была дочерью священника Матфана и жены его Марии, из колена Левина, рода Ааронова. Святой праведный Иоаким, сын Варпафира, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.Супруги, Иоаким и Анна, жили в Назарете Галилейском. Они не имели детей до глубокой старости и всю жизнь скорбели об этом. Им приходилось переносить презрение и насмешки, так как в то время бесчадие считалось позором. Но они никогда не роптали и только горячо молились Богу, смиренно уповая на Его Волю.Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный Иоаким взял в Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж не может приносить жертву Богу.Это очень опечалило старца, и он, считая себя самым грешным из людей, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Его праведная супруга Анна, узнав, какому унижению подвергся ее муж, стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В пустынном уединении и постничестве о том же просил Бога и праведный Иоаким. И молитва святых супругов была услышана - им обоим Ангел возвестил о том, что родится у них Дочь, которую благословит весь род человеческий. По повелению Небесного Вестника, праведные Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где, по обетованию Божию, у них и родилась Дочь, нареченная Марией.Святой Иоаким преставился через несколько лет по введении во храм Благословенной своей Дочери, в 80-летнем возрасте. Святая Анна скончалась в возрасте 70-ти лет, через два года после него, проведя свои последние годы при храме, рядом с Дочерью.Император Иустиниан II обновил храм в честь Анны, потому что праведная Анна явилась его беременной супруге, тогда же тело ее и покрывало (мафорий) были перенесены в Константинополь.В народном календаре день этот посвящен бабушке Иисуса Христа, матери девы Марии - святой Анне, называемой Богопроматерью. Она была дочерью священника, а мужем ее стал Иоаким, с которым они поселились в Назарете. Но шли годы, а детей у них все не было, и тогда, Иоаким решил удалиться в пустыню.Ангел, явившийся ему так, предрек рождение дочери, и действительно - стоило Иоакиму вернуться в Назарет, как прошло немного времени, и Анна поняла, что носит ребенка, и в 15 или 16 году до н.э., 21 сентября родила дочь. На 15-й день жизни, как это было принято у иудеев, ей дали имя - Мария. Так сказал назвать ее тот же ангел, что возвестил о том, что она родится.Хоть Анну и прозвали в народе Летней, день считался зимоуказателем - он указывал погоду предстоящей зимы. Говорили, что: «Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря». Стылый утренник этого дня обещал сильные зимние морозы, дождь - зиму снежную и не холодную. Светлая теплая Анна Летняя тоже предрекала холодную зиму. Холод предсказывали и муравьи, особенно рьяно надстраивающие свои муравейники.Пора было копать первую картошку, которая на крестьянском столе подчас была главным, но от того не менее любимым кушаньем, и у настоящей хозяйки никогда не переводились рецепты блюд из картофеля. Ее не только варили и жарили, но и готовили из нее ватрушки, оладьи и котлеты, фаршировали различными начинками, к примеру - мясом либо грибами.

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