Новости Новороссии сегодня, 07.08.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР сегодня, 7 августа





Самые свежие данные, что поступают сейчас из Новороссии, свидетельствуют о продолжающихся боях, главными инициаторами которых выступают украинские силовики. Киев никак не может для себя уяснить, что исключительно силовыми методами нельзя разрешить все разногласия, которые имеют место быть в настоящее время вокруг проблемного Донбасса.Атака вооруженных сил Украины по позициям террористической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) из систем «Град», вероятнее всего, была предпринята ошибочно. Такое мнение высказал политолог Станислав Бышок.Он отметил, что в данном случае имел место так называемый «дружественный огонь»."Дело в том, что далеко не все бойцы ВСУ должным образом подготовлены. Такие случаи возможны", - сказал Бышок.Политолог добавил, что далеко идущих политических последствий ожидать не следует.Украинские волонтеры, прикрывающиеся осуществлением гуманитарной миссии для военнослужащих ВСУ, поставили на поток вывоз оружия и боеприпасов из зоны «АТО», обменивая их на привозимые продукты, обмундирование и наркотики. Об этом во время брифинга 6 августа сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.«Так, несколько дней назад представители одной из подобных волонтерских организаций осуществили выгодную сделку с солдатами 53 омбр в Артемовске и вывезли из зоны «АТО» большое количество гранат, стрелкового оружия и боеприпасов к нему. По имеющейся у нас информации, еще одной волонтерской организацией - «Армией SOS» в настоящее время активно ведутся переговоры с военнослужащими 28 омбр о получении новой партии оружия», - сообщил Басурин.Западные инструкторы занимаются подготовкой украинских диверсантов для проведения террористических актов в Донбассе, пояснил накануне Басурин.Он отметил, что разведке республики удалось установить, что в подконтрольном Киеву городе Курахово, на территории бывшего пионерлагеря «Березка», под руководством западных наемников готовят диверсионные группы для переброски на территорию ДНР с целью проведения терактов.Басурин подчеркнул, что в ходе подготовки киевских диверсантов обучают минно-взрывному делу и изготовлению кустарных взрывных устройств (СВУ).Обстановка на линии фронта в республиках Донбасса к вечеру, 6 августа, серьезно обострилась. Военкоры и местные жители сообщают о тяжелых боях под Мариуполем, Донецком и на других «горячих» направлениях.Сообщение от военкоров:«В ходе обстрела в 13.00 из РСЗО «Град» с позиций 59 омпбр ВСУ в районе н.п. Заможное по боевикам террористической организации «Правый сектор» в районе н.п. Пищевик на Мариупольском направлении, выпущено 40 ракет. После этого, в течении часа артиллерия 59 омпбр 12-ю снарядами калибром 152 мм осуществляла провокационные обстрелы по территории ДНР.В результате этих обстрелов в н.п. Запорожец, по улице Степной повреждены семь жилых домостроений, серьезные психологические травмы получили двое мирных жителей».В воскресенье, 6 августа, днем украинские вооруженные формирования нанесли артиллерийский удар по югу ДНР. В результате обстрела повреждены семь жилых домов. Об этом сообщили в оперативном командовании республики.«Сегодня днем боевики 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ выпустили 12 артиллерийских снарядов калибром 152 мм по населенным пунктам на юге Республики. В результате обстрелов в населенном пункте Запорожец по улице Степная повреждены семь жилых домов», - сказано в сообщении, которое было обнародовано накануне.В оперативном командовании отметили, что обстрелянное село Запорожец находится менее чем в 20 километрах от обстрелянных сегодня со стороны ВСУ позиций «Правого сектора».

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