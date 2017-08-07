Оладьи на кефире пышные: рецепт по приготовлению





Пышные оладьи на кефире являются универсальным блюдом, которое подойдет не только по праздникам, но больше даже в будние дни. От вкусных оладушек не откажутся взрослые и дети. В интернете присутствует большое количество рецептов оладий, но опираться следует лишь на проверенные.По данному рецепту оладьи готовятся легко и довольно быстро и получаются мягкими, пористыми и очень воздушными. Такие румяные, золотистые и нежные на вкус оладьи - отличный вариант завтрака, питательный перекус и замечательное дополнение к домашнему чаепитию.Попробуйте! Ведь эксперименты и новые веяния на кухне, особенно среди начинающих хозяек, никто не отменял. Сразу же пожелаем приятного аппетита!1. Мука - 2-2.5 ст2. Яйцо - 3 шт3. Соль - 0.5 ч.л4. Сахар - 1 ст.л5. Кефир - 0.5 л6. Сода - 0.3 ч.л7. Растительное масло - 3-4 ст.лЧтобы приготовить оладьи на кефире смешайте яйца с солью и сахаром, добавьте в них пол стакана кефира, непрерывно помешивая, постепенно всыпьте муку и замесите гладкое тесто.После этого добавьте оставшийся кефир, тщательно размешайте и всыпьте соду.Большой ложкой выложите на сковороду с кипящим растительным маслом небольшими порциями тесто и выпекайте оладьи с обеих сторон до появления румяной корочки.К столу оладьи подавайте со сметаной, вареньем или медом.

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