Салат Цезарь: рецепт простой вкусного салата





Салат Цезарь с курицей и сухариками - это классический рецепт знаменитого салата, наиболее близкий к оригинальному блюду, которое изобрел Цезарь Кардини. Наш сайт предлагает приготовить в домашних условиях салат по этому несложному рецепту, чтобы в полной мере оценить талант мастера.Классический простой салат Цезарь подходит для будничного стола, но чаще мы готовим его на праздник. У него весьма изысканный вид - румяные сухарики из белого хлеба, яркие половинки черри и нежное мясо смотрятся очень живописно среди пышных листьев салата. Тертый пармезан завершает картину, а легкий чесночный запах искушает и манит.Все ингредиенты, которые вы привыкли видеть в салате Цезарь помимо перечисленных ниже, добавлять не обязательно. Простой Цезарь с курицей имеет полноценный вкус и аромат, многие считают, что добавление яиц и прочих продуктов лишь нарушает гармонию.✓ Листья салата романо✓ 100 г пармезана✓ 2 куриных грудки✓ 250 г белого хлеба✓ 3 зубчика чеснока✓ 1 куриное яйцо✓ 5 помидорок черри✓ 1 ч. ложка зернистой горчицы✓ 150 мл оливкового масла✓ 2 ст. ложки белого винного соуса✓ 1 щепотка соли✓ Черный перец (по вкусу)• Порезать хлеб крупными кубиками, выложить на разогретую сковородку, сбрызнуть оливковым маслом, бросить пару зубчиков раздавленного чеснока для запаха. Жарить на среднем огне, чтобы сухари не подгорели.• Помыть куриное филе для салата Цезарь. Высушить бумажным полотенцем. Приправить солью черным перцем. Поджарить на раскаленной сковороде до золотистого цвета, но ни в коем случае не пережарить, чтобы мясо не пересохло. Снять с огня и слегка надрезать поперек на несколько кусочков.• Приготовить соус: взбить в блендере 1 яйцо, 1 зубчик чеснока, горчицу, оливковое масло, уксус, соль и черный молотый перец.• Хорошенько помыть и не забыть высушить листья романо. Порвать их руками и положить в посудину для салата. На салатные листья выложить курицу для салата Цезарь, полить соусом, вперемешку выложить сухарики и нарезанный тонкими пластами пармезан. И дополнить салат Цезарь помидорами черри.

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