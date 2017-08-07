Салат Цезарь: рецепт простой вкусного салата

Салат Цезарь с курицей и сухариками - это классический рецепт знаменитого салата, наиболее близкий к оригинальному блюду, которое изобрел Цезарь Кардини. Наш сайт предлагает приготовить в домашних условиях салат по этому несложному рецепту, чтобы в полной мере оценить талант мастера.
Классический простой салат Цезарь подходит для будничного стола, но чаще мы готовим его на праздник. У него весьма изысканный вид - румяные сухарики из белого хлеба, яркие половинки черри и нежное мясо смотрятся очень живописно среди пышных листьев салата. Тертый пармезан завершает картину, а легкий чесночный запах искушает и манит.
Все ингредиенты, которые вы привыкли видеть в салате Цезарь помимо перечисленных ниже, добавлять не обязательно. Простой Цезарь с курицей имеет полноценный вкус и аромат, многие считают, что добавление яиц и прочих продуктов лишь нарушает гармонию.Салат Цезарь с курицей: классический рецептИнгредиенты:
✓ Листья салата романо
✓ 100 г пармезана
✓ 2 куриных грудки
✓ 250 г белого хлеба
✓ 3 зубчика чеснока
✓ 1 куриное яйцо
✓ 5 помидорок черри
✓ 1 ч. ложка зернистой горчицы
✓ 150 мл оливкового масла
✓ 2 ст. ложки белого винного соуса
✓ 1 щепотка соли
✓ Черный перец (по вкусу)Способ приготовления:
• Порезать хлеб крупными кубиками, выложить на разогретую сковородку, сбрызнуть оливковым маслом, бросить пару зубчиков раздавленного чеснока для запаха. Жарить на среднем огне, чтобы сухари не подгорели.
• Помыть куриное филе для салата Цезарь. Высушить бумажным полотенцем. Приправить солью черным перцем. Поджарить на раскаленной сковороде до золотистого цвета, но ни в коем случае не пережарить, чтобы мясо не пересохло. Снять с огня и слегка надрезать поперек на несколько кусочков.
• Приготовить соус: взбить в блендере 1 яйцо, 1 зубчик чеснока, горчицу, оливковое масло, уксус, соль и черный молотый перец.
• Хорошенько помыть и не забыть высушить листья романо. Порвать их руками и положить в посудину для салата. На салатные листья выложить курицу для салата Цезарь, полить соусом, вперемешку выложить сухарики и нарезанный тонкими пластами пармезан. И дополнить салат Цезарь помидорами черри.
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