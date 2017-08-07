Творожная запеканка, рецепт: как быстро и просто приготовить





Рецепт вкусной творожной запеканки, испеченной в духовке, необычайно прост, стандартен и его легко запомнить.Полезный и вкусный завтрак для ребенка - запеканка творожная. Рецепт поможет, если вам не так просто накормить малыша таким необходимым для него творогом. От кусочка нежной запеканки творожной он вряд ли откажется. Только лишь по этой причине начинающим хозяйкам следует взять на вооружение данный рецепт.Представим вашему вниманию простой рецепт творожной запеканки, с помощью которого вы сможете быстро приготовить очень вкусное блюдо на каждый день.• 400 г нежирного творога (я всегда беру обезжиренный)• 3 яйца• 0,5 ст. сахара• 400 г персиков (можно абрикосов)• 4 ст.л. манной крупы• Цедра 1 лимона (у меня лимонной цедры не было, взяла цедру апельсина). Хочу ещё раз предупредить, если кому не нравится привкус цедры, то лучше ее в запеканку творожную не добавлять!• Немного соли• Масла для смазывания формы.Творог тщательно размять и перемешать с яичными желтками. Цедру, манную крупу и сахар смешать. Добавить немного соли для вкуса. Добавить полученную смесь в творог и перемешать.Косточки из фруктов вынуть. Фрукты нарезать кубиками. Белки взбить и смешать с фруктами. Соединить фрукты с творожной массой.Все тщательно размешать, выложить в смазанную маслом форму и поставить выпекать в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут.Через 30-40 минут выключить духовку, дать запеканке творожной остыть и подавать на стол со сметаной.Приятного вам аппетита! Запеканочка получилась вкуснейшая!

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