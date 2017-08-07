МЧС предупреждает жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды





Спасательные службы сообщают о возможном подтоплении автодорог, в результате чего увеличится опасность ДТП на проезжай части. Неблагоприятные погодные условия, сопровождаемые шквальным ветром и грозой, могут спровоцировать повал деревьев и повреждение ЛЭП.Представители МЧС призвали горожан быть крайне осторожными, не находится близко с деревьями и шаткими постройками во время порывов ветра.

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