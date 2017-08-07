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МЧС предупреждает жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды

Сотрудники МЧС предупредили жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды. В связи с этим спасатели не исключают возникновение чрезвычайных происшествий.


МЧС предупреждает жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды

Спасательные службы сообщают о возможном подтоплении автодорог, в результате чего увеличится опасность ДТП на проезжай части. Неблагоприятные погодные условия, сопровождаемые шквальным ветром и грозой, могут спровоцировать повал деревьев и повреждение ЛЭП.

Представители МЧС призвали горожан быть крайне осторожными, не находится близко с деревьями и шаткими постройками во время порывов ветра.


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