В Петербурге нетрезвый мужчина обстрелял военных из охотничьего ружья





По имеющимся сведениями, зафиксирован инцидент накануне на территории Рябовского шоссе Петербурга. Там 36-летний гражданин достал из своего гаража охотничий карабин, после чего осуществил несколько выстрелов в сторону молодых военнослужащих. Никто из последних вследствие инцидента не получил травм, а злоумышленника оперативно задержали представители органов правопорядка Северной столицы. Впоследствии был организован обыск гаража мужчины, где удалось обнаружить нерабочий пулемет, спиртное, гильзы, а также самодельную бомбу и, кроме того, минометный прицел.В настоящее время по факту случившегося в Петербурге идет проверка. Правоохранители намерены установить мотивы 36-летнего арестанта, а также то, откуда он набирал свой "арсенал", спрятанный в гараже. Впоследствии будет утверждаться процессуальное решение.

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