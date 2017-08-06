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Рецепт малосольных огурцов: как сделать вкусные огурчики


Рецепт малосольных огурцов: как сделать вкусные огурчики
Какую закуску можно по праву назвать самой популярной летом в нашей стране? Конечно же, малосольные огурчики.

У каждой опытной хозяйки найдется рецепт-другой маринования свежих огурчиков, а неопытные кулинары, любящие готовить из свежих овощей с огорода, рано или поздно начинают учиться этому искусству. Мы расскажем о рецепте самых вкусных малосольных огурчиков, который будет интересен как опытным, так и начинающим хозяйкам.

Сезон приготовления малосольных огурцов - это, как правило, июнь-июль. Эта замечательная закуска сочетает в себе свежесть летних овощей и яркие пряный, острый и соленый вкусы. Именно поэтому ее так любят многие - найти человека, который откажется от ароматных хрустящих малосольных огурчиков весьма непросто.

Приготовление малосольных огурцов - целое искусство, требующее знаний и определенных умений. И об этом искусстве мы постараемся рассказать как можно подробнее.

Рецепт вкусных малосольных огурцов

Что нам понадобится:

• 1 кг молодых огурцов
• 1 головка (небольшая) чеснока
• 1 ст. л. соли (обычной, не йодированной)
• пряности: гвоздика и душистый перец (по 2 — 3 шт.), хрен (корень или листья), листья вишни и смородины
• полиэтиленовый пакет

Малосольные огурцы: как готовить

1. Огурцы тщательно вымыть, кончики срезать.

2. Чеснок очистить, нарезать небольшими ломтиками. Всю зелень промыть и обсушить на полотенце.

3. Сложить в пакет огурцы, зелень, специи, посыпать солью. Хорошенько встряхнуть, чтобы ингредиенты как следует перемешались.

4. Пакет закрыть. Оставить на 4 - 5 часов.

Готовятся огурцы при комнатной температуре, но после этого хранить их следует в холодильнике. Можно подержать и дольше 5 часов - будут вкуснее. Чем мельче огурцы, тем быстрее они промаринуются.


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