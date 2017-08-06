На Киевскую область надвигаются дожди с грозами – синоптик

В Киевской области в ближайшие несколько дней ожидаются проливные дожди с грозами, которые принесут с собой долгожданную прохладу. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает Joinfo.ua.
«Грозы и локальные дожди наблюдаются сейчас в Винницкой, Черновицкой, Черкасской, Житомирской областях. Подтягивается к Киевской области» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. Ред.), – написала синоптик в своем Фейсбуке.
По данным Киевской горгосадминистрации, в столице 6 и 7 августа ожидаются кратковременные дожди и гроза.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, согласно прогнозам Гисметео, в Украине после 10 августа ожидается похолодание, вплоть до «прихода» ранней осени.