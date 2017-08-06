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Василий Ломаченко подарил Петру Порошенко эксклюзивный подарок


Василий Ломаченко подарил Петру Порошенко эксклюзивный подарок

Глава Украины Петр Порошенко опубликовал фото на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Он поделился со своими подписчиками снимком, на котором запечатлен эксклюзивный подарок, который получил президент от украинского спортсмена, чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко, передает Joinfo.ua.


Петр Порошенко поздравил Ломаченко с победой


Глава Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Василия Ломаченко с яркой победой над колумбийским спортсменом Мигелем Марриагу. Напомним, что 6 августа рано утром состоялся бой, в котором Ломаченко уверенно защитил свой пояс чемпиона мира по версии WBO.



Василий Ломаченко подарил Петру Порошенко эксклюзивный подарок

Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, Ломаченко уверенно одолел Мигеля Марриагу, победив нокаутом.


Эксклюзивный подарок для президента



Василий Ломаченко подарил Петру Порошенко эксклюзивный подарок

В своем микроблоге в соцсети Facebook президент Украины Петр Порошенко опубликовал пост, в котором похвастался эксклюзивным подарком. Оказалось, что глава страны теперь владеет боксерскими перчатками с автографом боксера Василия Ломаченко.


"Очень трогательный подарок", – написал Петр Порошенко в социальной сети и поздравил Ломаченко с победой, назвав его чемпионом.


Напомним, поединок между Ломаченко и Марриагу завершился победой украинского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде.


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