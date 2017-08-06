Ломаченко – Марриага: видео с лучшими моментами боя





Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко утром 6 августа выиграл поединок против колумбийского спортсмена Мигеля Марриаги, передает Joinfo.ua.

Отправил противника в жесткий нокдаун

Украинский спортсмен уверенно отправил противника в жесткий нокдаун в 7 раунде, после чего Марриага отказался выйти на ринг. Бой завершился досрочно.

В Сети появилось видео, в котором собраны самые яркие моменты сражения за титул чемпиона мира по версии WBO между Ломаченко и Марриагой. Предлагаем и вам увидеть это эффектное зрелище:





Напомним, что глава Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Василия Ломаченко с яркой победой и поделился со своими подписчиками снимком, на котором запечатлен эксклюзивный подарок, который получил президент от украинского спортсмена.

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