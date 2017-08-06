Жительница Башкирии с ножницами из ревности напала на своего сожителя‍





Сообщается, во время застолья с горячительными напитками между сожителями возник серьезный конфликт. Женщина схватила ножницы и пырнула мужчину в живот три раза. 10-летний сын злоумышленницы, проснувшись, увидел кровавую картину и обратился за помощью к родственнице, проживающей рядом. Она вызвала полицию и скорую. Женщина задержана и созналась в содеянном.Ранее в Башкирии женщина пыталась сжечь сожителя.

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