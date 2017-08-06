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Жительница Башкирии с ножницами из ревности напала на своего сожителя‍

Жительница Башкирии с ножницами напала на своего 37-летнего сожителя из-за ревности. Пострадавший с многочисленными колото-резанными ранами доставлен в медучреждение Нефтекамска. Сведения предоставлены пресс-центром МВД.


Жительница Башкирии с ножницами из ревности напала на своего сожителя‍


Сообщается, во время застолья с горячительными напитками между сожителями возник серьезный конфликт. Женщина схватила ножницы и пырнула мужчину в живот три раза. 10-летний сын злоумышленницы, проснувшись, увидел кровавую картину и обратился за помощью к родственнице, проживающей рядом. Она вызвала полицию и скорую. Женщина задержана и созналась в содеянном.

Ранее в Башкирии женщина пыталась сжечь сожителя.


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