Сказка в миниатюре: художница создает потрясающе реалистичные кукольные домики

Дизайнер из Чебоксар Ольга Мутина создает своими руками уникальные маленькие домики, где каждая деталь продумана и сделана до самых мелочей, передает Joinfo.ua.

Детская мечта

Ольга Мутина рассказывает, что любовь к миниатюрам живет в ней с самого детства. Еще будучи совсем ребенком, она делал подобные домики в спичечных коробках и повсюду носила их с собой.

«Сейчас, когда у меня уже взрослые дети, у меня появилась возможность вернутся к своему детскому увлечению» - рассказывает дизайнер.

Давайте и мы окунемся в это волшебство и посмотрим работы Ольги Мутиной.

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