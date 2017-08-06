Сказка в миниатюре: художница создает потрясающе реалистичные кукольные домики

Дизайнер из Чебоксар Ольга Мутина создает своими руками уникальные маленькие домики, где каждая деталь продумана и сделана до самых мелочей, передает Joinfo.ua.
Ольга Мутина рассказывает, что любовь к миниатюрам живет в ней с самого детства. Еще будучи совсем ребенком, она делал подобные домики в спичечных коробках и повсюду носила их с собой.
«Сейчас, когда у меня уже взрослые дети, у меня появилась возможность вернутся к своему детскому увлечению» - рассказывает дизайнер.
Давайте и мы окунемся в это волшебство и посмотрим работы Ольги Мутиной.
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