Despacito украинская версия: популярный хит в исполнении бандуры





Хит Луиса Фонса "Despacito" бьет все рекорды в музыкальных чартах. Популярная песня этого лета звучит сейчас повсюду. Версия, которую создали украинцы ничуть не хуже оригинала, передает Joinfo.ua.

Бандура, баян и кахон

Музыканты из группы B&B Project опубликовали видеозапись с исполнением популярной песни лета-2017 Луиса Фонса "Despacito"

"Представляем Вам украинскую версию самой известной песни мира – "Despacito". На YouTube эта песня первая набрала рекордное количество просмотров – 3 миллиарда!!! Хотим пожелать всем украинцам хорошо провести последний месяц лета, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью и цените каждый прожитый день!", – сообщили исполнители украинской версии "Despacito", проект B&B Project.





А так звучит оригинал





Ща несколько дней после публикации видеозаписи, украинская версия популярного хита набрала более 37 тысяч просмотров.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает посмотреть, как маленькая девочка не может устоять на месте, когда звучит ее любимый хит.

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