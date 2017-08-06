Пышные оладьи на кефире: рецепт вкусных оладушек, как готовить





Вопрос о том, как приготовить вкусные и одновременно пышные оладьи, возникает у многих хозяек регулярно. Это связано с желанием женщин разнообразить привычный стол, либо же порадовать себя и своих близких новыми блюдами. Вместе с этим нужно понимать, что процесс приготовления оладий не отличается особенной сложностью и не требует специальных навыков.С помощью сегодняшнего рецепта, который для вас подготовила редакция N4k.Ru, можно добиться пышных оладушек. Они станут незаменимыми помощниками как в будние дни, так и по праздничным поводам.• Мука пшеничная — 450 г;• Кефир — 300 мл;• Сахар — 5 ст. л.;• Сода — 1 ч. л.;• Лимон — 1 шт. (по желанию);• Растительное масло для жарки.Кефир смешиваем с содой, перемешиваем и оставляем минут на 5. Цедру с лимона добавить в тесто, туда же влить сок лимона и сахар, перемешать.Добавить в кефир просеянную муку.Выпекаем оладьи на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.Оладьи, приготовленные на кефире без добавления яиц, получаются очень пышными и не опадают после того, как остынут. Сметана, сироп станут прекрасным дополнением к этим оладушкам.Приятного аппетита!

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