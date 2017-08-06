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Пышные оладьи на кефире: рецепт вкусных оладушек, как готовить


Пышные оладьи на кефире: рецепт вкусных оладушек, как готовить
Вопрос о том, как приготовить вкусные и одновременно пышные оладьи, возникает у многих хозяек регулярно. Это связано с желанием женщин разнообразить привычный стол, либо же порадовать себя и своих близких новыми блюдами. Вместе с этим нужно понимать, что процесс приготовления оладий не отличается особенной сложностью и не требует специальных навыков.

С помощью сегодняшнего рецепта, который для вас подготовила редакция N4k.Ru, можно добиться пышных оладушек. Они станут незаменимыми помощниками как в будние дни, так и по праздничным поводам.

Рецепт оладий на кефире: как приготовить пышные оладушки

Ингредиенты:

• Мука пшеничная — 450 г;
• Кефир — 300 мл;
• Сахар — 5 ст. л.;
• Сода — 1 ч. л.;
• Лимон — 1 шт. (по желанию);
• Растительное масло для жарки.

Приготовление:

Кефир смешиваем с содой, перемешиваем и оставляем минут на 5. Цедру с лимона добавить в тесто, туда же влить сок лимона и сахар, перемешать.

Добавить в кефир просеянную муку.

Выпекаем оладьи на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Оладьи, приготовленные на кефире без добавления яиц, получаются очень пышными и не опадают после того, как остынут. Сметана, сироп станут прекрасным дополнением к этим оладушкам.

Приятного аппетита!


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