Шарлотка вкусная: рецепт с яблоками, как приготовить на кефире





Опытные хозяйки советуют постоянно экспериментировать на кухне. Ведь только с помощью разнообразия на столе можно удивлять своих родных и близких, которые обязательно выскажут вам в конечном итоге благодарность.Взять, к примеру, шарлотку. Да, чаще всего ее готовят на основе обычного бисквита, но ведь существует множество вариаций этого яблочного пирога, которыми совершенно не стоит пренебрегать. Очень вкусной и необычной получается шарлотка с тестом на кефире. Пирог выходит влажным, нежным, а если разрезать его горячим, то он просто распадается на аппетитнейшие кусочки, но при этом тесто не остается непропеченным.– 120 г сливочного масла– 3-4 яблока– 2 яйца– 1,5 стакана муки– по 1 стакану кефира и сахара– 1 ч.л. соды/разрыхлителя для тестаРазмягченное масло перемешать с сахаром, вбить яйца, тщательно перемешать. Влить в смесь нехолодный кефир, перемешать до однородности, всыпать просеянную муку, перемешанную с разрыхлителем, замесить тесто – оно должно получиться немного погуще, чем на оладьи.Промыть, очистить и нарезать крупным кубиком яблоки. Форму для шарлотки смазать сливочным маслом, влить часть теста, уложить яблоки, залить сверху оставшимся тестом.Поставить шарлотку в духовку, нагретую до 180 градусов, выпекать 40-45мин.Когда пирог будет готов, духовку выключить, открыть дверцу и дать шарлотке немного остыть, затем перевернуть из формы на блюдо, посыпать сахарной пудрой и корицей, подать к столу.

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