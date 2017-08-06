Салат Цезарь, рецепт классический: способ приготовления





Классический салат Цезарь, рецепт которого есть в любом уважающем себя заведении, а все потому, что Цезарь заказывают посетители с любыми вкусовыми предпочтениями. Мы научим вас готовить это знаменитое блюдо - салат Цезарь с курицей, классический рецепт которого должна знать каждая хозяйка.Салат Цезарь с курицей получил столь выдающееся название в честь американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини, который в 20-40-х годах 19 века владел несколькими ресторанами в городе Тихуана, находящемся на территории Мексики.Самое интересное, что салат цезарь, рецепт которого появился благодаря тому, что посетители сделали заказ, а на кухне, кроме спиртного, было не так много ингредиентов. Тогда предприимчивый Кардини положил на тарелку листья салата, дополнив их всем, что было на кухне. И получился знаменитый салат Цезарь с курицей, рецепт которого мы просто обожаем.1. Филе грудки курицы – 200 гр.;2. Сливочное масло – 30 гр.;3. Белый батон – 200 гр.; кочан/пучок салата;4. Помидоры – 2 шт.;5. Пармезан / любой сыр – 50 гр.;6. Чеснок;7. Приправа для курицы;8. Соус "Цезарь".Растопите сливочное масло, добавьте в сковороду раздавленный зубок чеснока. Поджарьте до готовности филе курицы, предварительно порезав его полосками толщиной 1 см и посыпав приправой.Выложите на салфетку для удаления масляных излишков. Порежьте кубиками и поджарьте до румянца хлебные гренки в том же масле со свежим зубком чеснока. Выложите на салфетку. Для подачи вам потребуется широкая плоская тарелка. "Застелите" ее дно порванными вручную салатными листьями.Далее выложите филе курицы, резанные дольками помидоры. Щедро заправьте готовым соусом, посыпьте мелко натертым сыром, украсьте хлебными гренками.

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