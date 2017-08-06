Рецепты салатов: вкусные и легкие салаты на лето

















Какой же праздник не обходится в России без пышного застолья. Зачастую они сопровождаются изобилием блюд, среди которых на доминирующих позициях находятся салаты. Количество их рецептов вынуждает хозяек постоянно искать новые варианты, дабы порадовать своих родных людей.Вместе с этим не нужно забывать о том, что какой-либо салат может быть уместен и без праздничного повода. Например, салаты находят много положительных откликов от домочадцев в выходные дни. А вот для лета подойдут особенные салаты - легкие и вкусные, которые будет легко приготовить за считанные минуты.Представляем вашему вниманию рецепты вкусных салатов, которые станут незаменимыми спутниками на столе.Салат из семги с огурцом и красной икрой - непременная составляющая хороших морских ресторанов. Ингредиенты: вареная семга; 2 яйца, сваренных вкрутую; столовая ложка красной икры, 1 свежий очищенный огурец, нарезанные кубиками; 2 ст/л зеленого горошка; нашинкованный лук; 4-5 столовых ложек майонеза; соль; половинка лимона, из которой нужно выжать сок.Приготовление салата из семги: в большую миску смешать порезанную семгу с яйцом. В другую миску высыпать огурец, лук и майонез. Добавить приправу по вкусу и тщательно перемешать. Далее заливаем полученной массой семгу с яйцами и добавляем лимонный сок, после чего руками или с помощью формы формируем желаемый внешний вид, украшаем зеленью.Авокадо в салате гармонирует не только с красной рыбой, он идеально подчеркивает вкус тунца, в итоге получается вкусный и деликатесный салат. Для его приготовления вам понадобится одно авокадо, банка консервированного тунца, красный репчатый лук, половинка зеленого яблока, чайная ложка красной икры, лайм, пара помидорок черри, зелень для украшения. Можете сделать в салатнице или лодочках из под авокадо, как на фото.Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку. Выньте мякоть авокадо ложкой, оставляя кожицу для салата. Авокадо и тунца для салата разомните ложкой. Репчатый лук мелко порубите. Яблоко очистите от кожуры и натрите в крупную терку. Соедините все ингредиенты салата из авокадо вместе, добавьте красную икру, заправьте майонезом, посолите и поперчите, выложите в подготовленные формочки. Сверху посыпьте рубленой зеленью. Подавайте на плоской тарелке с листовым салатом, помидорами черри и дольками лайма.Салат с курицей и виноградом - то самое блюдо, когда нужно приготовить что-то быстро и вкусно. Можно без преувеличения констатировать, что данный салат является летним и будет уместен в жаркую пору. А учитывая тот факт, что приготовить его не составит большого труда, данный салат станет неотъемлемым участником стола в летнее время года.Вам потребуется отварная или копченая куриная грудка (200 гр), два вареных яйца, один свежий огурец, 5-7 ягодок винограда, три столовых ложки сметаны и зелень. Яйца очистить от скорлупы, с огурца снять кожу. Дальше режем продукты для салата - курицу, яйца, огурец средними кубиками, виноград пополам, зелень мелко. Все соединяем в салатнице, солим, кладем сметану и тщательно перемешиваем. Можете смело нести салат с курицей на стол и ждать похвалы.

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