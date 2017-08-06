"Столото": результаты последнего тиража появились на официальном сайте лотереи

К лотереям "Столото" приковано повышенное внимание россиян по той простой причине, что с помощью них можно изрядно обогатиться. При этом не требуется вкладывать большие суммы, так как лотерейные билеты очень доступны и придутся по карману многим.
Самый большой интерес азартные люди проявляют к такому моменту, как результаты последнего тиража "Столото". Люди хотят узнать, где можно ознакомиться с итогами того или иного тиража, ежели не удалось посмотреть за ходом розыгрыша в прямом эфире на телевидении.
Узнать результаты последнего тиража можно на официальном сайте лотереи stoloto.ru. Здесь представлен удобный сервис по проверке билетов на выигрыш, а также множество другой полезной информации.
Несколько дней назад в 25530 тираже "Спортлото 6 из 49", который состоялся в выходные, был разыгран огромный приз в размере 38 миллионов 333 тысяч 180 рублей. Данная сумма оказалась рекордной в истории этой лотереи.
Уточняется, что счастливчиком стал житель Москвы, который свой билет приобрел с помощью мобильного приложения "Столото" для iOS. Отметим, что выигрыш в "Спортлото 6 из 49" обошелся победителю всего в 20 рублей. Зачеркнув 6 чисел в одном игровом поле, участник лотереи стал обладателем многомиллионного рекордного джекпота.
В обозримом будущем организаторы государственных лотерей обещают много сюрпризов для любителей испытать свою удачу. Таким образом, можно сделать вывод, что прошедший не так давно миллиардный розыгрыш не будет единственным в своем роде.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263278-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.