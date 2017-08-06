"Столото": результаты последнего тиража появились на официальном сайте лотереи





К лотереям "Столото" приковано повышенное внимание россиян по той простой причине, что с помощью них можно изрядно обогатиться. При этом не требуется вкладывать большие суммы, так как лотерейные билеты очень доступны и придутся по карману многим.Самый большой интерес азартные люди проявляют к такому моменту, как результаты последнего тиража "Столото". Люди хотят узнать, где можно ознакомиться с итогами того или иного тиража, ежели не удалось посмотреть за ходом розыгрыша в прямом эфире на телевидении.Узнать результаты последнего тиража можно на официальном сайте лотереи stoloto.ru. Здесь представлен удобный сервис по проверке билетов на выигрыш, а также множество другой полезной информации.Несколько дней назад в 25530 тираже "Спортлото 6 из 49", который состоялся в выходные, был разыгран огромный приз в размере 38 миллионов 333 тысяч 180 рублей. Данная сумма оказалась рекордной в истории этой лотереи.Уточняется, что счастливчиком стал житель Москвы, который свой билет приобрел с помощью мобильного приложения "Столото" для iOS. Отметим, что выигрыш в "Спортлото 6 из 49" обошелся победителю всего в 20 рублей. Зачеркнув 6 чисел в одном игровом поле, участник лотереи стал обладателем многомиллионного рекордного джекпота.В обозримом будущем организаторы государственных лотерей обещают много сюрпризов для любителей испытать свою удачу. Таким образом, можно сделать вывод, что прошедший не так давно миллиардный розыгрыш не будет единственным в своем роде.

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