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Малосольные огурцы: рецепт быстрого приготовления в пакете


Малосольные огурцы: рецепт быстрого приготовления в пакете
Как быстро и просто приготовить хрустящие, ароматные, очень вкусные малосольные огурчики сухого посола (без рассола)?! А вот засолите огурцы в пакете! Запах из холодильника - с ума сводящий, устоять невозможно! Готовятся огурчики просто и быстро - за 4-5 часов! Последний аспект позволит не только сэкономить время, но еще и представить вкусный итоговый вариант.

Конечно, есть рецепт еще короче - засолка огурцов за 3 минуты, но там их надо резать дольками, вкус немного другой. Это только для самых нетерпеливых.

Сегодня мы представим вариант малосольных огурчиков, которые настаиваются в пакете.

Малосольные огурцы в пакете: рецепт

Ингредиенты:

• 1 кг огурцов,
• 1 ст.л. крупной соли,
• 1 пучок укропа.

Приготовление:

Для засола лучше брать некрупные огурчики, но если вам повезло набрать «лошадок», нарежьте их поперёк на две или три части. У целых огурцов срежьте кончики, укроп измельчите.

Сложите огурцы и укроп в плотный полиэтиленовый пакет и засыпьте столовой ложкой без горки соли. Завяжите пакет, можно положить его во второй для прочности. Хорошо встряхните пакет, чтобы все ингредиенты перемешались, и положите его в холодильник на 6-8 часов.

Пару раз встряхните пакет, пока огурчики солятся. Готово! Для пущего аромата добавьте пару зубчиков чеснока.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263277-news.html
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