Малосольные огурцы: рецепт быстрого приготовления в пакете

Как быстро и просто приготовить хрустящие, ароматные, очень вкусные малосольные огурчики сухого посола (без рассола)?! А вот засолите огурцы в пакете! Запах из холодильника - с ума сводящий, устоять невозможно! Готовятся огурчики просто и быстро - за 4-5 часов! Последний аспект позволит не только сэкономить время, но еще и представить вкусный итоговый вариант.
Конечно, есть рецепт еще короче - засолка огурцов за 3 минуты, но там их надо резать дольками, вкус немного другой. Это только для самых нетерпеливых.
Сегодня мы представим вариант малосольных огурчиков, которые настаиваются в пакете.
Малосольные огурцы в пакете: рецепт
Ингредиенты:
• 1 кг огурцов, • 1 ст.л. крупной соли, • 1 пучок укропа.
Приготовление:
Для засола лучше брать некрупные огурчики, но если вам повезло набрать «лошадок», нарежьте их поперёк на две или три части. У целых огурцов срежьте кончики, укроп измельчите.
Сложите огурцы и укроп в плотный полиэтиленовый пакет и засыпьте столовой ложкой без горки соли. Завяжите пакет, можно положить его во второй для прочности. Хорошо встряхните пакет, чтобы все ингредиенты перемешались, и положите его в холодильник на 6-8 часов.
Пару раз встряхните пакет, пока огурчики солятся. Готово! Для пущего аромата добавьте пару зубчиков чеснока.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263277-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.