Икра кабачковая: рецепт на зиму, как готовить





Рецепты икры кабачковой с майонезом на зиму пользуются у хозяек большой популярностью. Как ни странно, но именно этот соус придает икре необыкновенную нежность и играет роль хорошего консерванта. Можно использовать как магазинный майонез, так и приготовленный самостоятельно.Минимум ингредиентов в этом рецепте позволяют получить насыщенный приятный вкус кабачков, подчеркнутый композицией специй и приправ.Представляем вашему вниманию простой рецепт кабачковой икры, результатом которого становится невероятно вкусная закуска на зиму.Ингредиенты: кабачки (очищенные) 3 кг; паста томатная (или свежие перетертые помидоры) 250 г; лук 500 г; сахар 3-4 ст.л; майонез (с высоким процентом жирности) 250 г; соль 2 ст. л; перец 0,5 ч. л; масло раст. 150 мл; лавровый лист.Измельчаем с помощью мясорубки кабачки и репчатый лук, добавляем масло, майонез и томатную пасту. Ставим на огонь и, помешивая периодически, провариваем приблизительно час. После этого вводим специи, варим еще час.В подготовленные стерилизованные банки перекладываем готовую икру, закатываем, оставляем остывать, перевернув и укутав чем-то сверху. Для последующего хранения рекомендуется выбрать прохладное темное место.

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