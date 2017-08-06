Народные приметы: 6 августа





Христиане сегодня, 6 августа, чтят память первых русских святых Бориса и Глеба, после крещения известных как Роман и Давид. Они были сыновьями Киевского князя Великого Владимира, еще известного как Владимир Красное Солнышко. Бориса и Глеба убил их собственный родной брат Святополк, ради власти, передает Joinfo.ua.

Служители церкви рассказывали собственную легенду на этот счет:

«Когда увидел исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни и уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине второго Каина: ведь хотел он перебить всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть».

Крестьяне говорили: «На Глеба и Бориса за хлеб не берися». Учитывая резкую изменчивость погоды (случались часто грозы и молнии), народ старался не выходить в поле для работы.



Этот день также прозвали Паликопной, что означает «палить копны».

Впрочем, для женщин и детей занятие находилось: они выходили в лес за ягодами черемухи, из которой варили компот или засушивали.

Уважайте и чтите народные приметы о погоде и традиции наших предков.

Именинники 6 августа: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман.

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