6 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: Священная Римская империя прекратила свое существование, на японский город Хиросима была сброшена атомная бомба. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.
1806 - Священная Римская империя прекратила свое существование
1889 - Проведен последний бой боксеров без перчаток
1945 - На японский город Хиросима была сброшена атомная бомба
1961 - Советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос
1991 - Появился первый интернет-сервер
Рекомендуем также узнать, что Вас ждет сегодня: Ника Веронина составила для читателей Joinfo.ua подробный гороскоп на 6 августа 2017 года