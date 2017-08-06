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6 августа в истории: чем запомнился этот день


6 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: Священная Римская империя прекратила свое существование, на японский город Хиросима была сброшена атомная бомба. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.


6 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:


1806 - Священная Римская империя прекратила свое существование


1889 - Проведен последний бой боксеров без перчаток


1945 - На японский город Хиросима была сброшена атомная бомба


1961 - Советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос



6 августа в истории: чем запомнился этот день

1991 - Появился первый интернет-сервер


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