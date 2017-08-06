Авто на иностранных номерах: какие штрафы грозят водителям нерастаможенных машин





Всего по состоянию на 24 июля 2017 года, в Украине находятся 27,6 тыс. автомобилей, ввезенных в режиме "транзита", и 24,6 тыс. авто, временно ввезенных гражданами для личного пользования, сроки ввоза которых уже закончились, передает Joinfo.ua со ссылкой на «Дело». А тем временем в Украине наладили производство новой модели троллейбусов.

Машины находятся в Украине незаконно

Как отметила заместитель начальника Управления организации таможенного контроля Департамента организации таможенного контроля ГФС Елена Мошинская, эти автомобили находятся на территории Украины незаконно.

Режим "транзит" предусматривает ввоз транспортного средства на срок до 5 суток в пределах одной таможни и на 10 суток — в пределах нескольких таможен. Однако, как показывает практика, граждане такие авто используют не для транзита, а для собственного пользования.

Кроме того, нерезидент может передать ввозимый автомобиль с иностранной регистрацией в пользование гражданину-резиденту. Последний фактически не имеет прав на это авто, поскольку у него нет надлежащих документов, подтверждающих его право собственности, отмечает Мошинская.

Временно ввозить автомобили в Украину без письменного декларирования и уплаты соответствующих налогов имеют право граждане-нерезиденты на срок до одного года. Этот срок может быть продлен не более чем на 60 дней.

"Нерезидент не может передавать авто другим лицам или использовать его для предпринимательской деятельности. Это авто после его вывоза и ввоза не переходит в собственность этому гражданину-резиденту", — передает слова Мошинской пресс-служба ГФС.

Всего с 1 января 2015 по 30 июня 2017 года в режиме "транзит" ввезено 313,3 тыс. авто с иностранной регистрацией (из них почти 112 тыс. — в 2017 году). Временно ввезенных автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования за аналогичный период насчитывается 1,4 млн (из них почти 381 тыс. — в 2017).

Какие штрафы платят водители

В Государственной фискальной службе напомнили, что ст. 470 Таможенного кодекса Украины устанавливает штраф в размере от 170 грн до 8,5 тыс. грн за превышение установленного срока транзитного перемещения автомобиля в зависимости от длительности срока превышения (от 1 дня и больше 10 дней).

С начала 2017 года уплачены штрафы на сумму 46,6 млн грн за 8,979 таких правонарушений — по ст. 470 Таможенного кодекса Украины, сообщил заместитель директора департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС Алексей Сивирин.



Второй штраф "литовцам" может быть выписан за нарушение сроков временного ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией (ст. 481). Там суммы штрафов значительно больше: от 850 грн (за превышение более трех дней) до 17 тыс. грн (более 10 дней).

За нарушение ст. 481 Таможенного кодекса только в январе-июле 2017 нарушителям начислено к уплате 22,1 млн грн, что уже превысило показатель всего 2016 года. Для сравнения — в течение 2015 и 2016 эти суммы составляли 16,5 млн грн и 16,8 млн грн соответственно, сказано в сообщении ГФС.

Самый высокий штраф





Однако наибольшие суммы штрафов придется заплатить тем, кто используют транспорт с иностранной регистрацией в других целях, например, коммерческих. Штраф за такое нарушение составляет 300% неуплаченной суммы таможенных платежей. Такой же самый штраф (см. статья 485 ТК), по словам Сивирина, выписывают тем, кто пользуется автомобилем после уплаты штрафа по ст. 480, 481.

Так, в течение 2017 было обнаружено 164 таких нарушения, владельцам транспортных средств начислено 69,9 млн грн штрафов. В 2015 и 2016 годах суммы начисленных штрафов составляли 44,1 млн грн и 155,2 млн грн соответственно.

Напомним, в мае 2017 года Высший админсуд Киева вынес первое решение в отношении водителя автомобиля с иностранными номерами. Штраф составил 420 тыс. гривень, а машину конфисковали.

24 мая 2017 Киевский апелляционный админсуд стал на сторону Государственной фискальной службы и постановил взыскать с владельца Mercedes-Benz E320 на литовских номерах штраф в размере 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей — 1 млн 681 тыс. 846 грн.

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