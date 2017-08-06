Авторизация
 
  • 11:18 – С 1С:Управление торговлей вести бизнес проще, быстрей и выгодней 
  • 10:45 – Загадка мироздания: Первобытная галактика рассказала о рождении Млечного Пути‍ 
  • 10:45 – 58-летний отец Марии Кожевниковой женился на 23-летней модели‍ 
  • 10:42 – Триатлонист Жалалдин Абдувалиев: Бегущий в темноте 


6 августа - День Воздушных сил Вооруженных сил Украины


6 августа - День Воздушных сил Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — один из главных носителей боевого потенциала Вооруженных сил страны. Этот высокоманевренный вид ВС предназначен, совместно с войсками Противовоздушной обороны, для охраны воздушного пространства государства, поражения из воздуха объектов противника, авиационной поддержки своих войск, высадки воздушных десантов, воздушной перевозки войск и материальных средств и ведения воздушной разведки, передает Joinfo.ua.


Основные задачи Военно-воздушных сил Украины:



  • завоевание преимущества в воздухе;

  • прикрытие группировок войск и объектов от ударов противника из воздуха;

  • авиационная поддержка Сухопутных войск и обеспечение боевых действий Военно-морских сил;

  • высадка воздушных десантов и борьба с десантами противника на земле и в воздухе;

  • ведение воздушной разведки;

  • осуществление воздушных перевозок своих войск и материальных средств;

  • разрушение и уничтожение военных, военно-промышленных, энергетических объектов, узлов и коммуникаций противника.


Воздушные Силы Украины включают следующие роды авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная, транспортная.



6 августа - День Воздушных сил Вооруженных сил Украины

Боевые расчеты авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических подразделений обеспечивают охрану более 7000 км воздушной границы страны, осуществляют контроль за перелетами воздушных судов через государственную границу с девятью странами мира.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, в честь праздника Петр Порошенко полетал на истребителе МиГ-29.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263253-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%