6 августа - День Воздушных сил Вооруженных сил Украины





Воздушные силы Вооруженных сил Украины — один из главных носителей боевого потенциала Вооруженных сил страны. Этот высокоманевренный вид ВС предназначен, совместно с войсками Противовоздушной обороны, для охраны воздушного пространства государства, поражения из воздуха объектов противника, авиационной поддержки своих войск, высадки воздушных десантов, воздушной перевозки войск и материальных средств и ведения воздушной разведки, передает Joinfo.ua.

Основные задачи Военно-воздушных сил Украины:



завоевание преимущества в воздухе;



прикрытие группировок войск и объектов от ударов противника из воздуха;



авиационная поддержка Сухопутных войск и обеспечение боевых действий Военно-морских сил;



высадка воздушных десантов и борьба с десантами противника на земле и в воздухе;



ведение воздушной разведки;



осуществление воздушных перевозок своих войск и материальных средств;



разрушение и уничтожение военных, военно-промышленных, энергетических объектов, узлов и коммуникаций противника.



Воздушные Силы Украины включают следующие роды авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная, транспортная.





Боевые расчеты авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических подразделений обеспечивают охрану более 7000 км воздушной границы страны, осуществляют контроль за перелетами воздушных судов через государственную границу с девятью странами мира.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, в честь праздника Петр Порошенко полетал на истребителе МиГ-29.

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