6 августа - День Воздушных сил Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — один из главных носителей боевого потенциала Вооруженных сил страны. Этот высокоманевренный вид ВС предназначен, совместно с войсками Противовоздушной обороны, для охраны воздушного пространства государства, поражения из воздуха объектов противника, авиационной поддержки своих войск, высадки воздушных десантов, воздушной перевозки войск и материальных средств и ведения воздушной разведки, передает Joinfo.ua.
Воздушные Силы Украины включают следующие роды авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная, транспортная.
Боевые расчеты авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических подразделений обеспечивают охрану более 7000 км воздушной границы страны, осуществляют контроль за перелетами воздушных судов через государственную границу с девятью странами мира.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, в честь праздника Петр Порошенко полетал на истребителе МиГ-29.