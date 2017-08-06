Лунный календарь стрижек на август 2017 года: благоприятные дни





Уже давно известно, что Луна, в зависимости от фазы, в которой она находится, оказывает различное влияние на людей. Это подтверждается не только специалистами, но и простыми гражданами.На энергетическом уровне Лунные фазы представляют различные виды передачи солнечной энергии, которые оказывают влияние на все виды и формы жизни на нашей планете. Поэтому от фазы Луны зависит не только самочувствие людей, но и то, как будут развиваться те или иные жизненные ситуации.В период растущей Луны люди становятся более эмоциональными. В этот период идет накапливание энергии, а потому благоприятно любого рода планирование. В период растущей Луны хорошо составлять планы на будущее.На убывающую Луну эмоциональность снижается. В это время благоприятно правильно растрачивать накопившуюся энергию, а потому хорошо продолжать начатое, завершать дела.В Новолуние люди часто ощущают себя подавленными, они могут также страдать от головных болей. При новолунии у многих людей наблюдается нарушение психики, проявляются фобии и мании.Усиливается влияние Луны и в период Полнолуния. Может проявиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность.- 2, 3, 6, 9, 12,14, 22, 23, 24, 27, 30 августа.- 1, 2, 9, 12, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа.Отметим, что самым неблагоприятным днем для любых манипуляций с волосами будет 11 августа. После стрижки состояние волос может резко ухудшиться, новая стрижка и выбранный оттенок будут смотреться небрежно и быстро потеряют вид.А вот 14 августа наоборот стоит поэкспериментировать с длиной и цветом. Пользуясь последними неделями лета, смело выбирайте цветные пряди и пастельное тонирование - звезды уверены, что более подходящего момента для этого не найти.Положительный поток энергии в вашу жизнь принесет новая стрижка, сделанная 16 августа. А окрашивание поможет наладить отношения с коллегами и бизнес-партнерами. Прическа надолго сохранит свою форму, а выбранный оттенок будет долго радовать своей интенсивностью.

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