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Когда откроют Египет: свежие новости для россиян на сегодня, 06.08.2017


Когда откроют Египет: свежие новости для россиян на сегодня, 06.08.2017
Будет ли вновь доступен Египет для отдыха в 2017 году? Этот вопрос в настоящее время является чрезвычайно актуальным среди российских туристов, которые ранее уже отдыхали в "стране пирамид" и им там все понравилось.

Самые свежие новости на этот счет свидетельствуют о том, что египетское направление будет вновь доступно для россиян осенью текущего года. Авиарейсы из России в Египет возобновятся после контрольных проверок Росавиации. Предложение о дате открытия для россиян аэропортов в трех египетских городах поступило в правительство от Минтранса.

Примечательно заметить, что несмотря на запрет авиасообщения между Россией и Египтом, в прошлом году североафриканскую страну посетило примерно 50 тысяч россиян.

По словам дипломатического источника, в Каире все готово к приему российских граждан. Специалисты из Росавиации теперь должны проверить ситуацию с обеспечением безопасности в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. После этого можно будет говорить о полномасштабном восстановлении регулярных и чартерных рейсов в три города Египта.

На сегодняшний день можно в очередной раз констатировать, что Египет делает все возможное, чтобы устранить все огрехи в системах безопасности, потому что страна сильно зависит от тех доходов, которые приносит туристическая отрасль.

Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после террористического акта на борту лайнера из РФ, который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. В результате крушения погибли 224 человека, большинство из них - россияне. В процессе расследования эксперты пришли к выводу, что на борт воздушного судна преступники пронесли самодельное взрывное устройство.


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