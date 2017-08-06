Когда откроют Египет: свежие новости для россиян на сегодня, 06.08.2017





Будет ли вновь доступен Египет для отдыха в 2017 году? Этот вопрос в настоящее время является чрезвычайно актуальным среди российских туристов, которые ранее уже отдыхали в "стране пирамид" и им там все понравилось.Самые свежие новости на этот счет свидетельствуют о том, что египетское направление будет вновь доступно для россиян осенью текущего года. Авиарейсы из России в Египет возобновятся после контрольных проверок Росавиации. Предложение о дате открытия для россиян аэропортов в трех египетских городах поступило в правительство от Минтранса.Примечательно заметить, что несмотря на запрет авиасообщения между Россией и Египтом, в прошлом году североафриканскую страну посетило примерно 50 тысяч россиян.По словам дипломатического источника, в Каире все готово к приему российских граждан. Специалисты из Росавиации теперь должны проверить ситуацию с обеспечением безопасности в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. После этого можно будет говорить о полномасштабном восстановлении регулярных и чартерных рейсов в три города Египта.На сегодняшний день можно в очередной раз констатировать, что Египет делает все возможное, чтобы устранить все огрехи в системах безопасности, потому что страна сильно зависит от тех доходов, которые приносит туристическая отрасль.Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после террористического акта на борту лайнера из РФ, который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. В результате крушения погибли 224 человека, большинство из них - россияне. В процессе расследования эксперты пришли к выводу, что на борт воздушного судна преступники пронесли самодельное взрывное устройство.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263214-news.html