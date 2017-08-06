Последние новости Сирии сегодня, 6 августа 2017: обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии на 06.08.2017





Самые последние новости из Сирии, которые поступают в эти минуты, свидетельствуют о продолжающемся противостоянии между правительственными войсками и многочисленными террористическими группировками. Таким образом сам собой напрашивается вывод о том, что в обозримом будущем закончить кровопролитие в Сирии - вряд ли возможно, как бы этого не хотелось.Представитель ЮНЕСКО Мазен Самман заявил, что для восстановления старого города в сирийском Алеппо катастрофически не хватает реставраторов.По словам Саммана, историческую часть Алеппо, разрушенную в ходе боев с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), будут восстанавливать.Он отметил, что с прошлой реставрации сохранились детальные планы средневековых мечетей, базаров, цитадели и других объектов Старого города.Самман добавил, что в городе будет открыта специальная школа, где ремесленников обучат реставраторскому мастерству.Власти США голословно обвиняют Сирию в применении химоружия, однако сами его используют, что уже было доказано. Такое заявление сделал в субботу глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.«Бездоказательно обвиняя Дамаск в применении химоружия, США сами применяют запрещенные международными конвенциями фосфорные боеприпасы. И это доказано», - написал он в Twitter.Напомним, что 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Эш-Шайрат», расположенной в провинции Хомс. Поводом для атаки стали слухи о том, что сирийские власти якобы применили химическое оружие в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб).Следующий этап деэскалации напряженности в сирийском Идлибе будет осуществляться совместными усилиями России и Египта. Об этом в субботу заявил член движения «Сирия завтра» Касим Аль-Хатыб.«Предполагаю, следующим шагом будет деэскалация в Идлибе. И мы всеми возможными силами будем стараться совместно с усилиями Каира и России, чтобы Идлиб стал следующим этапом деэскалации», - поведал он.Аль-Хатыб также добавил, что лидер движения шейх Ахмад Джарба в ближайшее время посетит Москву. Он не стал уточнять конкретной даты, однако отметил, что визит может состояться скоро.В районах Джобар и Айн-Тарма Восточной Гуты Дамаска продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками, пишет местный источник в Twitter (@pulseofsyria). Ранее сообщалось о потерях САА в технике и живой силе. Позже агентство Umaya Press сообщило, что боевики уничтожили танк и самоходную установку «Шилка» сирийской армии в боях на фронте Айн-Тарма.Стало известно, что командование «Хезболлы» заявило, что ливанская военизированная группировка достаточно вооружена и опытна, чтобы самостоятельно освободить приграничные территории в провинции Дамаск. Напомним, ранее отряд «Хезболла» начал операцию по зачистке района Арсаль от боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра».Новая группа бойцов «отряда имени мученика Ахмеда Абдо» закончила тренировки в Восточном Каламуне, сообщается на YouTube-канале Forces of Martyr Ahmed Alabdo. Закончив подготовку «Отряд» готов присоединиться к Сирийской свободной армии (ССА), в состав которой он входит.Официальный представитель американской операции Inherent Resolve полковник Райан Диллон заявил накануне об освобождении "почти половины" г. Ракка от боевиков терр. группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). "Мы завершили второй месяц операции по освобождению Ракки. 45% Ракки находятся под контролем "Сирийских демократических сил" (СДС), - сказал Диллон на пресс-брифинге.Журналисты отметили, что неделю назад Диллон называл очень близкие цифры и поинтересовались у него в чем же заключается прогресс в освобождении Ракки. На это представитель американского командования в Сирии и Ираке традиционно пообещал "уточнить даные" и в очередной раз повторил, что "СДС добивается прогресса в освобождении Ракки".Заявление Диллона об освобождении 45% г. Ракка можно назвать оптимистичным и немного преувеличенным. Действительно в последнюю неделю курды добились успеха в южной части города, но до сих пор под их контролем находится не более трети жилых кварталов.СДС несут серьезные потери. В частности за 3 августа 2017 г. курды предоставили очень мало информации о ситуации в Ракке, тогда как агентство ИГ "Амак" сообщило о двух контратаках с помощью заминированных автомобилей в Старом городе и районе Хишам Абдулмалик на юге. Видео одной из атак террористы разместили в сети. На нем до 10 бойцов СДС гибнут в результате подрыва бомбы на колесах.С установлением в нескольких регионах Сирии режима прекращения огня и организацией «зон деэскалации» казалось бы на многострадальную сирийскую землю должен прийти мир. Однако, отдельные политические силы не желают прекращать войну и пытаются сорвать перемирие. Особенно в этом заинтересована группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»), которая снова развязала боевые действия на севере Хамы.Боевики ан-Нусры, в союзе с несколькими неустановленными отрядами исламистских повстанцев, атаковали позиции правительственных войск в районе высоты Таль Бизам и к северу от города Маан. В нападении участвовали джихадисты из «Айнджад аль-Кавказ» (чеченское бандформирование), которые сумели захватить четыре опорных пункта ВС САР.Впрочем, этот успех оказался недолговечным. Подразделения сирийской армии через несколько часов нанесли контрудар, вернув все позиции, потерянные ранее. В ходе сражения банда чеченских боевиков была разгромлена. Силовики уничтожили танк, БМП-1 и свыше 10 джихадистов. В свою очередь ВС САР потеряло всего лишь трех бойцов.

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