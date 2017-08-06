Новости Сирии сегодня, 06.08.2017: карта боевых действий, ситуация сейчас, свежие новости Сирии сегодня, 6 августа 2017





Обзор последних событий в Сирии, актуальных на сегодняшний день, 6 августа 2017 года, указывает на продолжающиеся боевые действия на львиной части территории страны. Террористические группировки, постоянно орудующие в Сирии, совершенно не готовы складывать оружие и присоединяться к хрупкому перемирию. По этой причине трудно предсказать будущее страны.Турция развертывает дополнительные силы у границ с Сирийской Арабской Республикой. Об этом стало известно из сообщений в социальной сети Twitter.Отмечается, что в Килисе замечены танки и артиллерийские установки.Примечательно уточнить, что ранее сообщалось, что новый этап деэскалации конфликта в Сирии может быть организован в Идлибе.Ливанский военный источник сообщил, что никакой координации с Дамаском для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) не существует.Таким образом он опроверг сообщения местных СМИ о том, что в пограничной ливано-сирийской зоне стороны координируют свою деятельность для борьбы с боевиками.Источник подчеркнул, что ливанская армия обладает военным потенциалом для противостояния и победы над боевиками без какой-либо региональной или международной поддержки.Попавший в плен к курдам террорист «Исламского государства» рассказал о подготовке на территории Сирии боевиков для атак в Европе.По информации газеты Times, тайная ячейка называется «Аль-Кхарса». В нее вступают европейцы, которых учат в лагере в Сирии, после этого они возвращаются домой. Боевики «Исламского государства» учат их делать бомбы и внушают свою идеологию.«Каждому европейцу, который пересекает границу Сирии, предлагается вступить. Если 20 человек начинают тренировки, только пятеро их заканчивают. После этого они едут обратно в Европу и совершают теракты», - цитирует Times слова попавшего в плен террориста «Исламского государства».Он также рассказал о работе специального центра по работе с потенциальными боевиками и спящими ячейками. По словам боевика, в течение двух лет обучение у террористов прошли не менее 50 европейцев.Накануне вечером неизвестный террорист-смертник на «шахид-мобиле», устроил взрыв рядом с зданием, в котором руководители «Хайят Тахрир аш-Шам» проводили совещание по поводу предстоящего наступления к западу от Алеппо.Самоубийца прорвался через заграждение и сумел проехать на территорию военного лагеря, расположенного возле населенного пункта Урум аль-Кубра. Он целенаправленно устремился к нужному сооружению и активировал бомбу. От взрыва часть внешней стены здания обвалилась, 4 террориста погибли, более 2-х десятков получили осколочные ранения, а также травмы от обрушившейся бетонной конструкции.До настоящего момента ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за произошедшее. Изначально представители «ан-Нусры» обвинили своих главных соперников из группировки «Харакат Ахрар аш-Шам».Однако, спустя некоторое время, подозрения пали на диверсионную группу сирийской армии, так как устроенный теракт был полностью в их интересах, несмотря на то, что правительственные войска не использует такое оружие, как смертников. К взрыву также могут быть причастны «спящие ячейки» ИГ, хотя последние не несли никакой выгоды от содеянного.Как бы там ни было самоубийца знал, где и когда будет проходить совещание, устроив взрыв ближе к той части здания, где собрались высокопоставленные боевики.Эмир «Исламского государства» в городе ас-Сухна был убит солдатами сирийской армии во время сражения в южной части населенного пункта. Сегодня, во время очередного наступления, сирийские бойцы убили Муавия аль-Хадирми аль-Забаржанди, который руководил городом с момента его захвата «Халифатом» в 2015 году.Как сообщают источники в правительственной армии, военнослужащим и членам проправительственных формирований удалось сдержать контратаку ИГ и воспользовавшись «временным откатом боевиков», занять новые участки в городе. Ценой больших потерь в рядах 5-армейского корпуса Сирийской арабской армии удалось занять холм аль-Мушарифа, расположенный в непосредственной близости от населенного пункта.Благодаря захвату важной высоты правительственные бойцы установили огневой контроль над значительным участком города, вынудив террористов оставить оборонительные рубежи и отойти вглубь населенного пункта.

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