Какой сегодня праздник, 6 августа: в России отмечается несколько праздников, есть ли праздник по церковному календарю?





В России принято отмечать большое количество праздников, которые условно можно разделить на профессиональные и государственные. Безусловно, не стоит забывать о такой внушительной категории праздников, как церковные.Сегодняшний день в этом аспекте не является исключением из правил. Дело в том, что на 6 августа 2017 года приходится сразу несколько праздников. В частности, можно говорить о том, что в России сегодня отмечают День железнодорожника. В свою очередь церковный календарь повествует о следующем празднике: День памяти благоверных князей Бориса и Глеба. А в народном календаре вновь указывается на Бориса и Глеба.Каждый год в первое воскресенье месяца августа страна отмечает День железнодорожника - праздник, история которого уходит корнями во времена царской России.Он был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I - именно Николай I начал строительство железных путей сообщения в России. При нем была построена железная дорога в Царское село, а также соединены между собой Москва и Санкт-Петербург. До самой Октябрьской революции праздник железнодорожников отмечался 25 июня.После большевистской революции все «царские» праздники отменили, в том числе и День железнодорожника, однако уже 28 июля 1936 года советское правительство постановило отмечать этот день 30 июля. Позже дату перенесли - с тех пор железнодорожники отмечают свой День в первое воскресенье августа. Эта же дата отмечается в Кыргызстане и Беларуси.Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении - Роман и Давид) - первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев - Борис получил хорошее образование. Он любил читать Священное Писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием святой Борис возымел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих и часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести.Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру святого равноапостольного великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого к бедным, больным, обездоленным.Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя своим княжеством, он проявил мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении Православной веры и утверждении благочестивого образа жизни среди подданных. Молодой князь прославился также как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов.Однако, коварный и властолюбивый Святополк не поверил искренности Бориса; стремясь оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утреней в воскресный день 24 июля (по старому стилю) 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты.После этого Святополк столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. Коварно вызвав брата из его удела - Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами произошла в устье реки Смядыни, неподалеку от Смоленска.День самых первых русских святых - Глеба и Бориса. Сыновья князя Владимира Святославовича при крещении были наречены Давидом и Романом. В спорах и борьбе за трон, начавшихся после ухода из жизни отца, родной брат княжичей - Святополк Окаянный - умертвил обоих.Согласно легенде, на этот страшный грех его подтолкнул сам сатана: «Когда увидел исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни и уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине второго Каина: ведь хотел он перебить всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть».Борис и Глеб были канонизированы в лике мучеников-страстотерпцев, почитаются как помощники от небес для всех правителей, княживших на земле русской, и заступники ее просторов.Этим днем земледельцы не выходили на поля да луга, боясь пожаров. И это было, видимо, оправданно: августовские частые грозы грохотали знатно, а молнии не раз поджигали стога, недаром день еще именовали и Паликопной.Хлеба на полях уже наливались спелостью, но жатве срок еще не наступал: «На Глеба и Бориса за хлеб не берися».Правда, свободное время хозяйки с детьми тратили, собирая черемуху, которую специально сушили, пускали на компот.Именинники в этот день: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Роман.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263166-news.html