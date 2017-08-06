Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков Зодиака





С помощью гороскопа люди привыкли узнавать свое будущее. Наибольшей востребованностью пользуется каждодневный гороскоп. На сегодня, 6 августа, например, он сообщает о следующем: у Львов сегодня возможны судьбоносные изменения в материальном положении. Нервная система Тельцов подвергнется испытаниям. Ракам сегодня лучше быть партизанами.Сегодняшний день вы проведете в нервозной обстановке. Дело в том, что эмоциональное напряжение в коллективе будет зашкаливать. Выход из ситуации найдется сам собой.Нервная система Тельцов подвержена испытаниям. Вероятно большое количество мелких неприятностей, которые могут подстерегать на каждом шагу.День может преподнести неприятные сюрпризы в области возвышенных чувств. Нужно постараться уделять больше внимания и заботы своим близким.Звезды советуют Раку быть настоящим партизаном, если окружающие будут выпытывать у вас секреты личной жизни. Вспомните поговорку - счастье любит тишину.Возможны предложения о новой работе и коренные изменения в материальном положении. Не последнюю роль в этом сыграют ваши влиятельные знакомые.Перед тем как что-либо предпринять, сначала подумайте и посоветуйтесь с членами семьи, коллегами или просто компетентными людьми. В данный период вы будете полны сил, а вот сможете ли применить их с пользой для дела, будет зависеть только от вас.Весам нужно самим решать все противоречия, возникающие во время спора с родственниками. Даже, если вас многие моменты в корне не устраивают, держите эмоции в узде.Вложение денег сулит большую прибыль в будущем, но необходимо тщательно проверить благонадежность своих партнеров. Не вкладывайте деньги в сомнительные предприятия.Идет благоприятная пора для всего, что связано с любовью. Тем, кто еще не нашел свою половинку, нужно посмотреть по сторонам. А те, чье сердце уже занято, могут прекрасно провести время в обществе любимого человека.Звезды рекомендуют Козерогу брать «быка за рога», в смысле, не упускать шанса подняться по службе. Навязчивые идеи по поводу своего избранника отставьте в сторону.Достаточно активная личная жизнь может восприниматься вами, как утомительная обязанность. Стремитесь к таким взаимоотношениям в любви, которые не сковывают вас, а позволяют через них самоутверждаться и развиваться.Это хорошее время для конструктивного общения, для работы с надежными источниками информации. Постарайтесь любой ценой уходить от ссор или выяснения отношений.

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