Новости Новороссии сегодня, 06.08.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР сегодня, 6 августа





Обстановка в Новороссии продолжает вызывать многочисленные вопросы у международного сообщества. В первую очередь это связано с преступными действиями украинских силовиков. Они замечены в множественных нарушениях условий перемирия, которые были закреплены в минских соглашениях. Ополченцы Донбасса с трудом представляют будущее.О расхлябанности и неорганизованности украинской армии можно писать толстые книги. Свежий пример раздрая произошел в районе Водяного. Там на территорию ДНР пытались проникнуть украинские диверсионные группы. Но, как сообщает оперативное командование республики, они подорвались на своих же минах.Если чуть подробнее, то две группы диверсантов численностью по 10-15 человек зашли на собственное минное поле. После подрыва подразделения ВСУ открыли беспорядочный огонь по позициям ополчения, пытаясь прикрыть отход своих диверсантов. Армия Донбасса была обстреляна из БМП и стрелкового оружия.Американский журналист Патрик Ланкастер, женившийся в субботу на жительнице самопровозглашенной Донецкой народной республики Ольге Астаниной, рассказал, что его мать допрашивало ФБР.По словам Ланкастера, Федеральное бюро расследований отреагировало на его решение связать свою судьбу с жительницей Донбасса и не раз приходило с вопросами к его матери.«К счастью, все закончилось хорошо», - поведал он.Украинские власти готовят большую провокацию против ДНР, чтобы возложить на республику ответственность за свои же артобстрелы. Об этом в субботу заявил представитель оперативного командования ДНР.По его словам, украинская армия привезла в контролируемый Киевом район два грузовика с человеческими телами, чтобы впоследствии выдать их за жертв обстрела, который якобы осуществила армия ДНР. Для фиксации последствий обстрела в Донбасс пригласили журналистов с нескольких каналов, в том числе, с американского.«Замыслом «режиссеров» из командования АТО предусматривается осуществление массированного артобстрела с последующей демонстрацией привезенных трупов и обвинением ДНР в преступных действиях», - уточнили в командовании.Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе продолжает оставаться напряженной. К вечеру активизировались позиции украинских военных и со стороны ВСУ начались обстрелы территории ДНР и ЛНР.Информация от Народной милиции ЛНР:«НМ ЛНР: «Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Республики более 190 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.Он напомнил, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства Республики остается напряженной, за прошедшие сутки противник 9 раз нарушал режим прекращения огня."Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Калиново, Первомайск, Лозовое, Красный Яр и Сокольники. При обстрелах противник применял 120-мм и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие", - рассказал подполковник."Всего по территории республики было выпущено более 190 мин, гранат и снарядов", - уточнил Марочко.Киевские силовики перебросили к линии соприкосновения запрещенные Минскими соглашениями бронетехнику и артиллерию, из которых в ночное время ведут провокационные обстрелы территории ЛНР, в том числе из жилых кварталов. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.Он отметил, что разведка Народной милиции продолжает выявлять запрещенные соглашениями вооружения и военной техники ВСУ вдоль линии соприкосновения."В районе населенного пункта Светлодарское зафиксировано прибытие двух единиц БМП-1. Данная техника сейчас используется подразделениями 53-й бригады ВСУ для осуществления провокационных обстрелов наших позиций в ночное время суток", - рассказал подполковник."Кроме того, нами отмечены очередные факты ведения провокационных обстрелов из жилых районов, где проживают мирные граждане. Так, в районе населенного пункта Станица Луганская выявлено передвижение минометного расчета со 120-мм минометом, который закреплен в кузове грузового автомобиля. В темное время суток данный расчет неоднократно открывал огонь из жилых кварталов в направлении наших позиций", - добавил Марочко.Бойцы ВСУ в зоне "АТО" совершили поджог одного из взводных опорных пунктов, чтобы скрыть недостачу украденного военного имущества и продовольствия. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.Он указал, что Народная милиция получает новые факты хищения военного имущества и боеприпасов в зоне "АТО"."В целях скрытия недостачи военного имущества и боеприпасов, выявленной во время ротационных мероприятий подразделений 24-й и 10-й бригад ВСУ, 28 июля 2017 года личным составом 24-й бригады устроен умышленный поджег взводного опорного пункта в районе Новоалександровки", - рассказал подполковник."За помощь в сокрытии инсценировки, военному коменданту подполковнику Пушкарю, прибывшему на место происшествия, было обещано хорошее вознаграждение, которое он должен был получить после завершения разбирательства", - уточнил он.Также, по данным разведки Народной милиции, в отдельных районах зоны "АТО" военнослужащие ВСУ систематически оставляют передовые позиции."Связанно это с отсутствием должного продовольственного обеспечения и нежеланием военнослужащих продолжать участие в войне на стороне предавшего их правительства", - констатировал представитель оборонного ведомства Республики».

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