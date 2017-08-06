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Пышные оладьи на кефире: рецепт по приготовлению оладий


Пышные оладьи на кефире: рецепт по приготовлению оладий
Оладьи - незатейливое в приготовлении и очень уютное домашнее блюдо. Рецептов их приготовления существует довольно много, но сегодня я хочу поделиться с вами одним из самых простых и быстрых вариантов - приготовим вкусные пышные оладьи на кефире.

По данному рецепту оладьи готовятся легко и довольно быстро и получаются мягкими, пористыми и очень воздушными. Такие румяные, золотистые и нежные на вкус оладьи - отличный вариант завтрака, питательный перекус и замечательное дополнение к домашнему чаепитию.

Следует один раз попробовать данный рецепт и вы вряд ли будете в дальнейшем экспериментировать. Приятного аппетита!

Рецепт пышных оладий на кефире

Что нам потребуется:

1. Мука - 2-2.5 ст
2. Яйцо - 3 шт
3. Соль - 0.5 ч.л
4. Сахар - 1 ст.л
5. Кефир - 0.5 л
6. Сода - 0.3 ч.л
7. Растительное масло - 3-4 ст.л

Вариант приготовления:

Чтобы приготовить оладьи на кефире смешайте яйца с солью и сахаром, добавьте в них пол стакана кефира, непрерывно помешивая, постепенно всыпьте муку и замесите гладкое тесто.

После этого добавьте оставшийся кефир, тщательно размешайте и всыпьте соду.

Большой ложкой выложите на сковороду с кипящим растительным маслом небольшими порциями тесто и выпекайте оладьи с обеих сторон до появления румяной корочки. К столу оладьи подавайте со сметаной или медом.


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