Пышные оладьи на кефире: рецепт по приготовлению оладий

Оладьи - незатейливое в приготовлении и очень уютное домашнее блюдо. Рецептов их приготовления существует довольно много, но сегодня я хочу поделиться с вами одним из самых простых и быстрых вариантов - приготовим вкусные пышные оладьи на кефире.
По данному рецепту оладьи готовятся легко и довольно быстро и получаются мягкими, пористыми и очень воздушными. Такие румяные, золотистые и нежные на вкус оладьи - отличный вариант завтрака, питательный перекус и замечательное дополнение к домашнему чаепитию.
Следует один раз попробовать данный рецепт и вы вряд ли будете в дальнейшем экспериментировать. Приятного аппетита!
Чтобы приготовить оладьи на кефире смешайте яйца с солью и сахаром, добавьте в них пол стакана кефира, непрерывно помешивая, постепенно всыпьте муку и замесите гладкое тесто.
После этого добавьте оставшийся кефир, тщательно размешайте и всыпьте соду.
Большой ложкой выложите на сковороду с кипящим растительным маслом небольшими порциями тесто и выпекайте оладьи с обеих сторон до появления румяной корочки. К столу оладьи подавайте со сметаной или медом.
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