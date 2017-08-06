День железнодорожника в 2017 году: какого числа, история и традиции, поздравления





День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран - бывших республиках Советского Союза, ведет свою историю еще из 19 века. В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города.В свежем материале, который посвящен Дню железнодорожника, мы расскажем о истории праздника, а также представим некоторые отличительные черты сегодняшнего дня, не забыв о поздравлениях.Этот профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в России еще в 1896 году и был приурочен к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 июня.После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. Постановлением Правительства от 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа.Традиционно к этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.На сегодняшний день этот праздник можно с гордостью называть международным, так как отмечается он не только в пределах нашей страны России, а так же в Беларуси и Кыргызстане 6 августа 2016 года, в Украине 4 ноября 2016 года, и даже в некоторых странах Восточной Европы.Вместе с этим сегодня, 6 августа, празднуют День железнодорожных войск в России.Железная дорога в наши дни имеет свою собственную историю и даже традиции. Российские регионы поддерживают между собой активные транспортировки пассажиров и грузов.Благодаря качественной и бесперебойной работе железной дороги, вносится огромное вложение в экономическую отрасль всей страны. В России железная дорога остается самым популярным и недорогим видом транспортировки, как груза, так и пассажиров.***Мы Вам искренне благодарны,Что мчат по рельсам поезда,И туда, куда нужно,Во время домчат без труда.Пусть не встречаются преградыСудьба никогда не подведет,И пусть достойными будут наградыИ каждый свой путь счастья найдет!***Железные дороги -Артерии страны!Понятно очень многимТо, как они важны!А железнодорожник –Профессия людейРазумных, осторожныхВ ответственном труде!И вновь собрало летоДрузей стальных машинЧтоб добрый праздник этотОтметить от души!И я вас поздравляю,Здоровья – на сто лет!И от души желаюВ делах — зеленый свет!***По железной дорогеПобегут поезда,Пусть печали, тревоги,Унесут навсегда,Будьте счастливы в жизни,Вам спасибо за труд!Пусть по всей вам отчизнеПохвалу раздают!***Состав тянуть – вагонов триста,Тебе, братишка, по плечу!Я поздравляю машиниста,Тебе по жизни – счастья пруд!Пусть все железные дорогиТебе откроют семафор,Уйдут печали и тревоги,Веселье выйдет на простор!

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263161-news.html