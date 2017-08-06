День железнодорожника в 2017 году: какого числа, история и традиции, поздравления

День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран - бывших республиках Советского Союза, ведет свою историю еще из 19 века. В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города.
В свежем материале, который посвящен Дню железнодорожника, мы расскажем о истории праздника, а также представим некоторые отличительные черты сегодняшнего дня, не забыв о поздравлениях.История
Этот профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в России еще в 1896 году и был приурочен к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 июня.
После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. Постановлением Правительства от 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа.
Традиционно к этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.
На сегодняшний день этот праздник можно с гордостью называть международным, так как отмечается он не только в пределах нашей страны России, а так же в Беларуси и Кыргызстане 6 августа 2016 года, в Украине 4 ноября 2016 года, и даже в некоторых странах Восточной Европы.
Вместе с этим сегодня, 6 августа, празднуют День железнодорожных войск в России.
Железная дорога в наши дни имеет свою собственную историю и даже традиции. Российские регионы поддерживают между собой активные транспортировки пассажиров и грузов.
Благодаря качественной и бесперебойной работе железной дороги, вносится огромное вложение в экономическую отрасль всей страны. В России железная дорога остается самым популярным и недорогим видом транспортировки, как груза, так и пассажиров.Поздравления на День железнодорожника
***
Мы Вам искренне благодарны,
Что мчат по рельсам поезда,
И туда, куда нужно,
Во время домчат без труда.
Пусть не встречаются преграды
Судьба никогда не подведет,
И пусть достойными будут награды
И каждый свой путь счастья найдет!
***
Железные дороги -
Артерии страны!
Понятно очень многим
То, как они важны!
А железнодорожник –
Профессия людей
Разумных, осторожных
В ответственном труде!
И вновь собрало лето
Друзей стальных машин
Чтоб добрый праздник этот
Отметить от души!
И я вас поздравляю,
Здоровья – на сто лет!
И от души желаю
В делах — зеленый свет!
***
По железной дороге
Побегут поезда,
Пусть печали, тревоги,
Унесут навсегда,
Будьте счастливы в жизни,
Вам спасибо за труд!
Пусть по всей вам отчизне
Похвалу раздают!
***
Состав тянуть – вагонов триста,
Тебе, братишка, по плечу!
Я поздравляю машиниста,
Тебе по жизни – счастья пруд!
Пусть все железные дороги
Тебе откроют семафор,
Уйдут печали и тревоги,
Веселье выйдет на простор!
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