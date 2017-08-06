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День железнодорожника в 2017 году: какого числа, история и традиции, поздравления


День железнодорожника в 2017 году: какого числа, история и традиции, поздравления
День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран - бывших республиках Советского Союза, ведет свою историю еще из 19 века. В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города.

В свежем материале, который посвящен Дню железнодорожника, мы расскажем о истории праздника, а также представим некоторые отличительные черты сегодняшнего дня, не забыв о поздравлениях.

История

Этот профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в России еще в 1896 году и был приурочен к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 июня.

После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. Постановлением Правительства от 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа.

Традиционно к этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.

На сегодняшний день этот праздник можно с гордостью называть международным, так как отмечается он не только в пределах нашей страны России, а так же в Беларуси и Кыргызстане 6 августа 2016 года, в Украине 4 ноября 2016 года, и даже в некоторых странах Восточной Европы.

Вместе с этим сегодня, 6 августа, празднуют День железнодорожных войск в России.

Железная дорога в наши дни имеет свою собственную историю и даже традиции. Российские регионы поддерживают между собой активные транспортировки пассажиров и грузов.

Благодаря качественной и бесперебойной работе железной дороги, вносится огромное вложение в экономическую отрасль всей страны. В России железная дорога остается самым популярным и недорогим видом транспортировки, как груза, так и пассажиров.

Поздравления на День железнодорожника

***
Мы Вам искренне благодарны,
Что мчат по рельсам поезда,
И туда, куда нужно,
Во время домчат без труда.
Пусть не встречаются преграды
Судьба никогда не подведет,
И пусть достойными будут награды
И каждый свой путь счастья найдет!

***
Железные дороги -
Артерии страны!
Понятно очень многим
То, как они важны!

А железнодорожник –
Профессия людей
Разумных, осторожных
В ответственном труде!

И вновь собрало лето
Друзей стальных машин
Чтоб добрый праздник этот
Отметить от души!

И я вас поздравляю,
Здоровья – на сто лет!
И от души желаю
В делах — зеленый свет!

***
По железной дороге
Побегут поезда,
Пусть печали, тревоги,
Унесут навсегда,

Будьте счастливы в жизни,
Вам спасибо за труд!
Пусть по всей вам отчизне
Похвалу раздают!

***
Состав тянуть – вагонов триста,
Тебе, братишка, по плечу!
Я поздравляю машиниста,
Тебе по жизни – счастья пруд!

Пусть все железные дороги
Тебе откроют семафор,
Уйдут печали и тревоги,
Веселье выйдет на простор!


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