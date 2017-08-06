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Звезда Playboy Мария Лиман распугала туристов в Греции

Мария Лиман, известная звезда журнала Playboy, напугала туристов в Греции. В соответствии с ее словами, после прибытия девушки на пляж многие просто «разбежались».


Звезда Playboy Мария Лиман распугала туристов в Греции


«Пришла. Легла. И тут все люди неожиданно разбежались», - прокомментировала она с некоторой долей юмора небольшой инцидент на странице своего аккаунта в Instagram.

При этом в соцсетях поклонники выразили восторг фигурой девушки. Снимок смог набрать почти 10 тысяч лайков. На шезлонге знаменитость появилась в откровенном купальнике, который почти не скрывает ее форм. На опубликованном в Instagram фото Лиман, предположительно, появилась лежа на одном из курортов Кипра.

Ранее она разместила в публичном доступе свои откровенные фото. Снимки были сделаны в хвойном лесу.


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