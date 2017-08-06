Звезда Playboy Мария Лиман распугала туристов в Греции





, - прокомментировала она с некоторой долей юмора небольшой инцидент на странице своего аккаунта в Instagram.При этом в соцсетях поклонники выразили восторг фигурой девушки. Снимок смог набрать почти 10 тысяч лайков. На шезлонге знаменитость появилась в откровенном купальнике, который почти не скрывает ее форм. На опубликованном в Instagram фото Лиман, предположительно, появилась лежа на одном из курортов Кипра.Ранее она разместила в публичном доступе свои откровенные фото. Снимки были сделаны в хвойном лесу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263160-news.html