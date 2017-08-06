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Огромный паук атаковал прохожего в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в городе Буденновске огромный паук атаковал прохожего. Инцидент произошел в ночное время, поэтому ставрополец был не на шутку напуган случившемся.



Информацию о произошедшем житель Буденновска опубликовал в социальных сетях, в доказательство своих слов мужчина представил фото огромного паука. По словам ставропольца, животное размером в 5 см, просто запрыгнуло ему на ногу. Горожане заявили, что подобные происшествия случаются в последнее время достаточно часто.
На представленных снимках членистоного некоторые жители узнали в нем степного тарантула. Горожане начали делиться собственными историями не очень приятных подобных встреч и рассказали, что эти пауки бывают очень агрессивными, и при попытке скинуть их с тела, начинают более настойчиво атаковать свою жертву.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263158-news.html
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