Крейсер «Аврора» не сможет выстрелить в день 100-летия Октябрьской революции

Орудия легендарной «Авроры» не смогут произвести залп, этот вопрос даже не рассматривается, поскольку музейный экспонат невозможно использовать как военную технику, это приведет либо к порче, либо к полному уничтожению имущества. Возможно, в честь праздника сотрудники музея придумают какую-то имитацию, однако на данный момент по этому вопросу решений нет.По словам Климова, достоверной информации о выстрелах и их последствиях вообще нет. Историки продолжают испортить и никак не придут к единому мнению по поводу залпов «Авроры». Крейсер стал боевой единицей в 1903 году. По слухам, именно выстрел этого корабля дал сигнал к началу вооруженного восстания, однако эту информацию опровергли сами моряки «Авроры» в том же 1917 году. После 1956 года крейсер стал музеем. Перед этим он прошел несколько сражений, участвовал в Великой Отечественной войне.

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